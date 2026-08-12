Suplente de Casagrande foi indiciado por homicídio culposo após acidente de trânsito

Escolhido como primeiro suplente de Renato Casagrande (PSB) na corrida pelo Senado, o ex-prefeito de Aracruz Marcelo Coelho (PP) foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo no trânsito e por fuga do local do acidente após se envolver em uma colisão.
Contou que trafegava no sentido Rio Quartel/Jacupemba e, ao tentar verificar a possibilidade de ultrapassar uma carreta — ainda em sua faixa —, colidiu com a motocicleta. Teve "a impressão" de que a moto estava com os faróis apagados.
Sobre ter fugido do local, alegou que não tinha como prestar socorro, já que a vítima morreu na hora.
A Amarok ficou sem condições de rodar e ele, ainda de acordo com o próprio Marcelo Coelho, teve medo da aglomeração que se formou, além de abalado com a situação.
Desde maio de 2025, Marcelo Coelho paga mensalmente o valor equivalente a um salário mínimo à mãe da vítima do acidente.
Foi uma fatalidade
Marcelo Coelho (PP) Ex-prefeito de Aracruz
"Ninguém sai de casa com o desejo de sofrer um acidente, muito menos um acidente fatal", afirmou o ex-prefeito à coluna.
Todo candidato ao Senado tem que ter dois suplentes. Esse cargo não é remunerado, a não ser que o suplente assuma o mandato.
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