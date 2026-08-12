Suplente de Casagrande foi indiciado por homicídio culposo após acidente de trânsito

Escolhido como primeiro suplente de Renato Casagrande (PSB) na corrida pelo Senado, o ex-prefeito de Aracruz Marcelo Coelho (PP) foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo no trânsito e por fuga do local do acidente após se envolver em uma colisão.





No dia 16 de fevereiro de 2025, Marcelo Coelho dirigia uma caminhonete Volkswagen Amarok na BR 101 na altura do bairro Rio Quartel, em Linhares. Ele tentou ultrapassar um caminhão em local proibido.





A Amarok atingiu uma moto Shineray conduzida por Joelson Alves Ferreira, que morreu no local.





Marcelo Coelho abandonou a caminhonete e fugiu do local. No dia seguinte, apresentou-se à 16ª Delegacia Regional de Linhares acompanhado de um advogado.







