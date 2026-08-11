Apoio informal do PT a Casagrande no ES já estava escrito nas estrelas





No palanque de Ricardo, o presidente da República não tem vez e voz por meio do próprio candidato ao governo, mas os aliados do emedebista que fazem parte do PSB e do PDT, por exemplo, devem trabalhar pela reeleição de Lula.





Casagrande e o PT têm proximidade no Espírito Santo, embora nem sempre estejam do mesmo lado, oficialmente, nas eleições.





Em 2018, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores lançou candidatura própria ao governo, Jack Rocha, contra Casagrande.





Mas em 2022 a Federação Brasil da Esperança participou da ampla coligação que elegeu o socialista para o Palácio Anchieta.





Naquele ano, inclusive, o PT retirou Contarato da corrida para apoiar Casagrande.





Depois, o partido integrou o primeiro escalão da gestão estadual, na Secretaria de Esportes, comandada pelo ex-deputado estadual José Carlos Nunes até o final de março de 2026.





RE, RI, RO





Agora, só tem uma questão.





O PT tem apenas um candidato ao Senado, Contarato. Logo, há o espaço para o apoio, ainda que informal, a outro nome.





Mas no palanque de Ricardo, do qual Casagrande é peça fundamental, as duas vagas estão ocupadas.





O primeiro voto do ex-governador para o Senado, obviamente, vai para ele mesmo.





O segundo, em tese, é da ex-senadora Rose de Freitas (MDB).