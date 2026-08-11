Apoio informal do PT a Casagrande no ES já estava escrito nas estrelas

O Partido dos Trabalhadores, leia-se a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, declarou com todas as letras que apoia a eleição do ex-governador Renato Casagrande (PSB) ao Senado.
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A nota de apoio a Casagrande, na íntegra
Considerando a importância da reeleição do presidente Lula, e a necessidade de termos senadores conectados ao projeto democrático de desenvolvimento do país, o PT-ES reafirma seu compromisso prioritário pela reeleição do senador Fabiano Contarato.
Da mesma forma, considerando que, nesta eleição, serão eleitos dois senadores, e considerando a Coligação Nacional entre o PT e o PSB, a Executiva do PT-ES deliberou por indicar apoio ao nome de Renato Casagrande (PSB) para segunda vaga ao Senado.
A manifestação do Partido dos Trabalhadores visa a construção de um Congresso responsável e comprometido com a democracia, com a soberania, com a justiça social e a promoção da cidadania.
Executiva Estadual PT-ES
10/08/2026
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