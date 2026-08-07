Meneguelli: "Esse negócio de me chamar de esquerdista é coisa de patriotário"

O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) está definitivamente na corrida pelo Senado. Mas isolado, contando apenas com o próprio partido, sem apoio oficial de nenhum candidato ao governo do Espírito Santo e, de acordo com o próprio Meneguelli, sem dinheiro do fundo eleitoral para fazer campanha.
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"Falam que eu usei a imagem do Bolsonaro e que hoje eu renego. Eu nunca usei a imagem do Bolsonaro na minha campanha. Eu sou até grato a ele por ter convidado um prefeito do interior para ir lá no Palácio (da Alvorada). Foi isso."
Esse negócio de (me chamar de) esquerdista é coisa de alguns patriotários
Sérgio Meneguelli (PSD) Candidato ao Senado
Assim, dez nomes disputam um lugar só.
Até o ex-secretário estadual de Segurança Pública Rodney Miranda entrou na roda, diretamente de Goiás e filiado ao nanico PRTB.
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