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Letícia Gonçalves

O time de Lorenzo Pazolini nas eleições de 2026

Convenção oficializou aliados de primeira hora, mas algumas ausências foram sentidas

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 10:11

Públicado em 

05 ago 2026 às 10:11
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Convenção do Republicanos cofirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES
Convenção do Republicanos cofirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES Ricardo Medeiros

Candidato ao governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) colocou o time em campo para valer. A convenção estadual do partido, na terça-feira (4), exibiu os principais integrantes dessa equipe, mas algumas ausências foram sentidas.


Até agora, o ex-prefeito tem a seu lado o PL e o Democrata, além do próprio Republicanos. O PSD do ex-governador Paulo Hartung é uma incógnita.

Sobre o palanque do evento que marcou a confirmação da candidatura de Pazolini ao Palácio Anchieta estavam, por exemplo: 

- o candidato ao Senado Evair de Melo (Republicanos);
- o articulador e conselheiro do ex-prefeito, Erick Musso, que vem a ser presidente estadual do partido;
- o presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi, também do Republicanos;
- o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos);
- o deputado federal Gilvan da Federal (PL), candidato à reeleição;
- o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PL), candidato a deputado federal;
- o ex-deputado federal Carlos Manato (PL);
- o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD).

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Zanon é aliado de primeira hora de Pazolini, independentemente do que o PSD decidir.

Já a prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), não compareceu à convenção.

Cris declarou apoio e lealdade ao antecessor por mais de uma vez e nada indica que isso tenha mudado.

Mas não parece que vai exercer um papel ativo na campanha, ao menos não publicamente.

Ela foi vice na chapa de Pazolini em 2024 e o sucedeu na prefeitura depois que ele renunciou ao mandato para participar do pleito de 2026.

A vaga de vice, desta vez, segue aberta. 

"Estamos conversando ainda, estamos dialogando, buscando até o dia 15 apresentar esse nome à sociedade", afirmou o ex-prefeito em entrevista logo após a convenção.

Quinze de agosto é o último dia do prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral.

MAGUINHA VIRTUAL

A convenção confirmou, além do lançamento de Pazolini ao governo e Evair ao Senado, o apoio do Republicanos à candidatura de Maguinha Malta (PL). Ela também concorre ao Senado. 

Este ano há duas vagas em disputa, por isso cada coligação pode ter até dois nomes na corrida. .

Maguinha está em Israel junto com o pai, o senador Magno Malta (PL), de forma que os dois não compareceram à convenção de terça-feira.

A candidata do PL enviou um vídeo de apoio a Pazolini. E, sim, faz parte do time dele nestas eleições.

Quem representou a família Malta no evento foi Karla Malta, irmã de Maguinha e presidente do PL Mulher-ES.

Outros integrantes do partido estiveram lá, como o vereador de Vitória Armandinho Fontoura.

Capitão Assumção (PL), que disputou a Prefeitura de Vitória contra Pazolini em 2024, não compareceu.

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Ainda não está decidido quem vai coordenar a campanha ao governo.

O pastor Reginaldo Almeida, que seria candidato a deputado estadual, saiu do páreo e vai atuar na equipe do republicano.

De acordo com Erick Musso, o papel de Almeida vai ser na seara religiosa.

Na terça, o pastor fez uma oração no início da convenção.

NANICO

O presidente estadual do Democrata, Tenório Merlo, foi outro que marcou presença no evento e está escalado para a missão de eleger o ex-prefeito ao Palácio Anchieta.

PERFIL

Os jogadores do time de Pazolini com maior densidade eleitoral são aqueles que usam o slogan "Deus, pátria e família", inspirado no movimento integralista e abraçado por bolsonaristas.

Os candidatos do PL e Evair, do Republicanos, são os que têm mais visibilidade e potencial para atuar como cabos eleitorais.

O desafio do ex-prefeito é conseguir avançar sobre o eleitorado mais afeito à extrema direita sem perder os que preferem o estilo mais moderado que ele adotou até agora.

O republicano tem mais força na Grande Vitória. No interior, o principal adversário dele, o governador Ricardo Ferraço (MDB), conta com o apoio da maioria dos prefeitos.

Ter Evair no time pode ajudar. O deputado federal tem capilaridade em municípios menores e ligação com o agronegócio.

Sem mencionar Guerino Zanon, que é de Linhares.

A coluna questionou o prefeito sobre a peça-chave que falta, o vice, ou a vice. Pazolini respondeu de forma um tanto genérica sobre qual o perfil da pessoa que ele gostaria que ocupasse o posto:

"Alguém que queira o bem dos capixabas, esse é o perfil que nós buscamos. Alguém que ame o povo, que goste da mesma forma de fazer política que a nossa, de andar na rua, de olhar nos olhos da população, de sentir o calor humano, alguém que tenha no seu DNA o cuidado com as pessoas".

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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