O time de Lorenzo Pazolini nas eleições de 2026

Candidato ao governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) colocou o time em campo para valer. A convenção estadual do partido, na terça-feira (4), exibiu os principais integrantes dessa equipe, mas algumas ausências foram sentidas.

Sobre o palanque do evento que marcou a confirmação da candidatura de Pazolini ao Palácio Anchieta estavam, por exemplo:

Zanon é aliado de primeira hora de Pazolini, independentemente do que o PSD decidir.





Já a prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), não compareceu à convenção.









Mas não parece que vai exercer um papel ativo na campanha, ao menos não publicamente.





Ela foi vice na chapa de Pazolini em 2024 e o sucedeu na prefeitura depois que ele renunciou ao mandato para participar do pleito de 2026.





A vaga de vice, desta vez, segue aberta.



"Estamos conversando ainda, estamos dialogando, buscando até o dia 15 apresentar esse nome à sociedade", afirmou o ex-prefeito em entrevista logo após a convenção.





Quinze de agosto é o último dia do prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral.





MAGUINHA VIRTUAL





A convenção confirmou, além do lançamento de Pazolini ao governo e Evair ao Senado, o apoio do Republicanos à candidatura de Maguinha Malta (PL). Ela também concorre ao Senado.





Este ano há duas vagas em disputa, por isso cada coligação pode ter até dois nomes na corrida. .





Maguinha está em Israel junto com o pai, o senador Magno Malta (PL), de forma que os dois não compareceram à convenção de terça-feira.





A candidata do PL enviou um vídeo de apoio a Pazolini. E, sim, faz parte do time dele nestas eleições.





Quem representou a família Malta no evento foi Karla Malta, irmã de Maguinha e presidente do PL Mulher-ES.





Outros integrantes do partido estiveram lá, como o vereador de Vitória Armandinho Fontoura.





Capitão Assumção (PL), que disputou a Prefeitura de Vitória contra Pazolini em 2024, não compareceu.



- o candidato ao Senado(Republicanos);- o articulador e conselheiro do ex-prefeito,, que vem a ser presidente estadual do partido;- o presidente da Câmara de Vitória,, também do Republicanos;- o deputado estadual(Republicanos);- o deputado federal(PL), candidato à reeleição;- o ex-prefeito de Vila Velha(PL), candidato a deputado federal;- o ex-deputado federal(PL);- o ex-prefeito de Linhares(PSD).