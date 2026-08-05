O time de Lorenzo Pazolini nas eleições de 2026

Candidato ao governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) colocou o time em campo para valer. A convenção estadual do partido, na terça-feira (4), exibiu os principais integrantes dessa equipe, mas algumas ausências foram sentidas.
- o candidato ao Senado Evair de Melo (Republicanos);
- o articulador e conselheiro do ex-prefeito, Erick Musso, que vem a ser presidente estadual do partido;
- o presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi, também do Republicanos;
- o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos);
- o deputado federal Gilvan da Federal (PL), candidato à reeleição;
- o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PL), candidato a deputado federal;
- o ex-deputado federal Carlos Manato (PL);
- o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD).
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"Estamos conversando ainda, estamos dialogando, buscando até o dia 15 apresentar esse nome à sociedade", afirmou o ex-prefeito em entrevista logo após a convenção.
Os jogadores do time de Pazolini com maior densidade eleitoral são aqueles que usam o slogan "Deus, pátria e família", inspirado no movimento integralista e abraçado por bolsonaristas.
O republicano tem mais força na Grande Vitória. No interior, o principal adversário dele, o governador Ricardo Ferraço (MDB), conta com o apoio da maioria dos prefeitos.
"Alguém que queira o bem dos capixabas, esse é o perfil que nós buscamos. Alguém que ame o povo, que goste da mesma forma de fazer política que a nossa, de andar na rua, de olhar nos olhos da população, de sentir o calor humano, alguém que tenha no seu DNA o cuidado com as pessoas".
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