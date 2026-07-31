Da promessa ao recuo: a odisseia de Arnaldinho Borgo nas eleições de 2026

O prefeito de Vila Velha então recuou, voltou aos braços de Casagrande e endossou a reeleição de Ricardo.
Como não renunciou ao mandato até o início de abril, Arnaldinho não pode ser candidato a nenhum cargo em 2026.
O que ele pode fazer é o que já está pondo em prática: aparece ao lado de Ricardo e Casagrande em eventos públicos, circula com eles em feiras livres em Vila Velha.
Vai pedir aos eleitores que votem no emedebista para o governo e no socialista para o Senado.
Mas, falemos das sequelas.
As idas e vindas de Arnaldinho acenderam o sinal de alerta entre líderes políticos capixabas. A rapidez com que ele muda de ideia e de lado não inspira confiança.
Não é nada inédito, claro.
No palanque da convenção, na quarta-feira, estava, por exemplo, o presidente estadual do PRD, Bruno Lourenço. PRD e o Solidariedade estão federados e realizaram a convenção junto com o PSDB e o Cidadania.
Lourenço está ao lado de Arnaldinho e, logo, no time de Ricardo e Casagrande. Em 2022, Bruno Lourenço, então filiado ao PTB, foi vice na chapa de Carlos Manato (PL). Eles concorreram diretamente contra Casagrande e Ricardo.
A política dá voltas.