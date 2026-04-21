Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), declarou apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta. O político canela-verde chegou a se aliar ao principal adversário do emedebista, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas recalculou a rota. Arnaldinho e Ricardo participaram na sexta-feira (17) à noite da primeira agenda pública juntos desde que o prefeito desistiu de ser candidato ao governo do Espírito Santo. O tucano falou com exclusividade à comentarista Letícia Gonçalves durante o evento: "Vamos caminhar para ajudar Ricardo a ganhar a eleição". Ouça a conversa completa!