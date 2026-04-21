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CBN e a Política

Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 11:27

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

21 abr 2026 às 11:27
Arnaldinho Borgo, Prefeito de Vila Velha
Arnaldinho Borgo, Prefeito de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), declarou apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta. O político canela-verde chegou a se aliar ao principal adversário do emedebista, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas recalculou a rota. Arnaldinho e Ricardo participaram na sexta-feira (17) à noite da primeira agenda pública juntos desde que o prefeito desistiu de ser candidato ao governo do Espírito Santo. O tucano falou com exclusividade à comentarista Letícia Gonçalves durante o evento: "Vamos caminhar para ajudar Ricardo a ganhar a eleição". Ouça a conversa completa!
CBN E A POLÍTICA - 21-04-26

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