Vitória vai instalar telões para exibir jogos do Brasil; veja os locais

Um motociclista morreu e o passageiro ficou ferido após a moto colidir contra uma árvore no bairro Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (7). De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal era um adolescente de 17 anos. O acidente aconteceu após ele perder o controle da direção. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Outro homem, que estava na garupa da moto, ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares. O estado de saúde, o nome e a idade dele não foram informados.





A Polícia Científica foi acionada e o corpo do adolescente foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.