Arnaldinho Borgo quer emplacar um nome na vaga de vice de Ricardo





"Não definimos ainda (o nome em questão), mas vamos indicar", completou.





A esta altura do campeonato, não há chances reais de os tucanos conseguirem compor a chapa de Ricardo.





Já há muita gente na fila.





E o PSDB não tem quadros competitivos para montar uma chapa de candidatos a deputado federal e nem ao menos uma chapa completa de estadual.





Teria um possível vice com estatura para concorrer a uma vaga tão disputada entre aliados de Ricardo? A ver.





A convenção chancelou o apoio a Ricardo na corrida pelo governo, ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) como candidato ao Senado e lançou candidatos do PSDB à Assembleia Legislativa, apenas.





São 23 candidatos a deputado estadual. Uma chapa completa teria 31.





QUASE





O prefeito de Vila Velha quase foi candidato ao Palácio Anchieta, mas não conseguiu se viabilizar no grupo de Ricardo e Casagrande.





E tampouco no palanque do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é pré-candidato ao comando do Executivo estadual.





Decidiu, portanto, desistir de aparecer nas urnas e apoiar Ricardo.





Quando o destino eleitoral de Arnaldinho ainda era uma incógnita, o nome dele chegou a ser ventilado como possível vice do emedebista.





Ao menos era por isso que alguns ricardistas e casagrandistas torciam.



