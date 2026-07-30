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Letícia Gonçalves

Arnaldinho Borgo quer emplacar um nome na vaga de vice de Ricardo

Prefeito de Vila Velha é presidente estadual do PSDB, que realizou convenção na noite de quarta-feira (29)

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 05:00

Públicado em 

30 jul 2026 às 05:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Renato Casagrande e Ricardo Ferraço participaram de convenção que lançou chapa do PSDB, presidido por Arnaldinho Borgo
Renato Casagrande, Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo na convenção estadual do PSDB Divulgação
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), quer indicar o vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição. Arnaldinho é presidente estadual do PSDB e, ao final da convenção do partido, na noite de quarta-feira (29), afirmou à coluna que vai sugerir o nome de algum correligionário.

"Temos esse pleito, vamos colocar o nome. Ricardo vai ter a oportunidade de entender o que é melhor, o que vai completar o projeto político dele", afirmou.

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Só não disse quem.

É uma escolha muito pessoal, mas também é uma escolha de composição, e ele vai ter a oportunidade, em breve, de ter um nome do PSDB

Arnaldinho Borgo (PSDB) Prefeito de Vila Velha


"Não definimos ainda (o nome em questão), mas vamos indicar", completou.

A esta altura do campeonato, não há chances reais de os tucanos conseguirem compor a chapa de Ricardo.

Já há muita gente na fila.

E o PSDB não tem quadros competitivos para montar uma chapa de candidatos a deputado federal e nem ao menos uma chapa completa de estadual.

Teria um possível vice com estatura para concorrer a uma vaga tão disputada entre aliados de Ricardo? A ver.

A convenção chancelou o apoio a Ricardo na corrida pelo governo, ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) como candidato ao Senado e lançou candidatos do PSDB à Assembleia Legislativa, apenas.

São 23 candidatos a deputado estadual. Uma chapa completa teria 31.

QUASE

O prefeito de Vila Velha quase foi candidato ao Palácio Anchieta, mas não conseguiu se viabilizar no grupo de Ricardo e Casagrande.

E tampouco no palanque do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é pré-candidato ao comando do Executivo estadual.

Decidiu, portanto, desistir de aparecer nas urnas e apoiar Ricardo.

Quando o destino eleitoral de Arnaldinho ainda era uma incógnita, o nome dele chegou a ser ventilado como possível vice do emedebista.

Ao menos era por isso que alguns ricardistas e casagrandistas torciam.

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Ele avaliou, provavelmente, que não valia a pena renunciar ao mandato atual para ser candidato a vice.


O risco era grande e o resultado, incerto.

Ser candidato ao governo também envolveria um risco, mas a recompensa seria maior, se fosse vitorioso nas urnas.

Como decidiu não disputar nenhum cargo e permaneceu na prefeitura, agora o tucano não tem como voltar atrás. 

Prefeitos que tinham a intenção de concorrer em 2026 deveriam ter renunciado aos atuais mandatos até o início de abril, como fez Pazolini.

Quem ficou na cadeira não pode mesmo mais ser candidato a nada, a lei eleitoral proíbe.

Logo, o nome que Arnaldinho vai indicar para a vice de Ricardo sob hipótese alguma vai ser o do próprio prefeito de Vila Velha.

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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