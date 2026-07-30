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Opinião da Gazeta

Insegurança de professores em sala de aula deve ser levada mais a sério

Esse é um ponto que deve ser tratado de forma mais organizada no Brasil, em um debate honesto, sério e propositivo

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 05:00

Públicado em 

30 jul 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Professora denuncia que aluno colocou vidro na água dela em escola de São José dos Campos
Professora denuncia que aluno colocou vidro na água dela em escola de São José dos Campos Reprodução

Um desabafo da professora Michele Ramos, de São José dos Campos (SP), nas redes sociais neste mês de julho mobilizou o debate público em torno de ameaças e hostilidades sofridas por educadores no Brasil. Um problema importante demais para um país que coloca acertadamente nas fragilidades da educação a razão de sua estagnação.


Ela registrou um boletim de ocorrência contra alunos que colocaram uma lâmina de vidro em seu copo d'água. Não chegou a beber porque foi alertada, mas o episódio foi traumatizante. "Não há terapia que me prepare para isso de novo", lamentou a professora em entrevista ao jornal O Globo.


Esse é um degrau a mais, com riscos à integridade física desses profissionais que se dedicam à transmissão do conhecimento, no cotidiano de desrespeito testemunhado por muitos professores em sala de aula.


Em um levantamento feito em 2024 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 47% dos professores brasileiros afirmam ser intimidados ou abusados verbalmente por alunos, sendo que a média global gira em torno de 18%


Eles colocam essa situação como uma fonte de estresse, o que, além de todos os problemas de ordem pessoal, certamente tem impacto direto na própria qualidade do ensino, quando o ecossistema da escola se torna tão disfuncional. Como avançar nos índices educacionais com ambientes tão desfavoráveis?


Esse é um ponto que deve ser tratado de forma mais organizada no Brasil, em um debate honesto, sério e propositivo. Há também casos mais graves de ameaças e violência, em escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade, o que já se torna um problema de segurança pública que também carece de soluções.


Na última terça-feira (28), houve um registro de violência entre alunos em uma escola de Castelo. Um caso típico de risco no ambiente escolar, que deveria ser seguro por excelência. 


É certo que os professores precisam de mais apoio, não somente de gestores públicos e legisladores, mas das próprias famílias. 


O desafio é descomunal, como se vê. Mas precisa ser encarado com vigor pela sociedade. Não é uma luta de um único setor, justamente pelo fato de a educação cercar tudo o que se refere à construção de um país com mais riquezas, justiça social e segurança. O ambiente escolar precisa ser mais saudável para todos.

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