Professora relata que alunos colocaram vidro em seu copo de água

Uma professora de 37 anos registrou um boletim de ocorrência após encontrar uma lâmina de vidro dentro do copo de água que havia pedido a um aluno em uma escola municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na terça-feira (30) e é investigado pela Polícia Civil como tentativa de lesão corporal.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a professora de Ciências encontrou a lâmina no copo na manhã de terça, em uma escola localizada no Parque Residencial União. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia pedido a um aluno do 8º ano que buscasse um copo de água quando foi avisada sobre a presença do objeto no recipiente.
Ainda segundo a pasta, a escola acessou imagens das câmeras de segurança, identificou os envolvidos e acionou o Conselho Tutelar. A ocorrência foi registrada como lesão corporal tentada na Delegacia Eletrônica e encaminhada à Delegacia de Polícia da Infância e Juventude de São José dos Campos, responsável pela investigação por envolver adolescentes.
O caso aconteceu na Emefi (escola municipal de ensino fundamental) Prof.ª Ildete Mendonça Barbosa.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a professora Michele Ramos relatou que havia deixado um copo vazio sobre a mesa da sala de aula. Segundo ela, enquanto estava distraída, um dos alunos colocou uma lâmina de vidro utilizada em análises no microscópio dentro do recipiente.
Pouco depois, a docente pediu água a outro estudante, que encheu o copo e o entregou a ela. Antes de beber, porém, percebeu um comportamento diferente dos alunos em sala.
"Depois que ele voltou com água, eu percebi que estava todo mundo meio agitado. Perguntei o que tinha no copo e ninguém falava. As meninas diziam: 'Se eu fosse você, não beberia'. Mas eu senti uma certa cumplicidade", afirmou.
A professora disse que não conseguiu visualizar a lâmina porque o recipiente tinha tampa e não era transparente. Segundo ela, alguns estudantes riam, cochichavam e faziam sinais para que um colega não entregasse a água.
"Ele simplesmente achou que tudo bem pegar um pedaço de vidro, colocar no meu copo e se exibir para a sala. A sala viu o que estava acontecendo e ficou de murmurinho, ao invés de me falar. Ainda disseram: 'Se eu fosse você, não beberia essa água, professora'", relatou.
A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Educação e Cidadania de São José dos Campos por telefone e por email para obter informações sobre as medidas adotadas após o episódio, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.