Prefeitura da Serra transmite jogo do Brasil em quatro praças no domingo (5)

O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de finais da Copa do Mundo no domingo (5), a partir das 17 horas. A Prefeitura da Serra, em razão disso, vai transmitir o jogo em telões instalados em quatro praças do munícipio.
A iniciativa faz parte do projeto "Copa na Praça", organizado pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur). A orientação é que cada cidadão leve sua própria cadeira de praia ou cadeira dobrável, para mais conforto no local.
Pontos de transmissão
- Praça da Igreja Matriz – Serra Sede
- Praça Encontro das Águas – Jacaraípe
- Praça dos Pescadores – Nova Almeida
- Praça do Trabalhador – Planalto Serrano (Bloco A)