Veículo cai em buraco aberto após rompimento de adutora em Colatina

Um carro caiu em um buraco de obra na Avenida Avenida Sílvio Avidos, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). O trecho passava por reparos após o rompimento de uma adutora.





Segundo a prefeitura, a área estava sinalizada e os trabalhos do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) já estavam em fase de conclusão quando o acidente aconteceu.





Devido ao acidente, a conclusão do serviço e o restabelecimento do abastecimento de água nos bairros São Silvano, Honório Fraga, Maria das Graças e Lacê foram prejudicados.





A Guarda Municipal permanece no local até a remoção do veículo e a finalização dos reparos no trecho da avenida.