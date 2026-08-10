Como arrumar a cama de casal em menos de 5 minutos e deixá-la com cara de hotel

Não tem nada melhor do que chegar ao fim do dia e encontrar uma cama cheirosa, esticadinha e com cara de hotel. E se você acha que precisa de horas para conseguir esse efeito, a boa notícia é: com as técnicas certas, leva menos de 5 minutos!
Confira o passo a passo para transformar a sua cama de casal no refúgio perfeito:
Antes de sair esticando tudo, abra as janelas e deixe a cama destapada por uns 15 a 20 minutos. Isso ajuda a dissipar a umidade do corpo acumulada durante a noite e evita a proliferação de ácaros.
Com elástico: Encaixe bem os quatro cantos embaixo do colchão. A dica de ouro é puxar diagonalmente para garantir que o centro fique bem esticado.
Sem elástico: Dobre as sobras das pontas no formato de "envelopamento" (um ângulo de 45°) para prender embaixo do colchão e não soltar de madrugada.
Estique o lençol superior alinhando a cabeceira. Deixe uma sobra na parte de cima para fazer uma dobra graciosa sobre a colcha (a famosa "vira").
Dica da Lucy: Se o seu lençol de cima não tiver vira, coloque-o na cama com o lado do avesso virado para cima! Assim, quando você fizer a dobra sobre o edredom ou colcha, o lado estampado (ou com o acabamento mais bonito) é o que vai ficar à mostra.
- Estique a colcha cobrindo todo o leito.
- Puxe a parte superior até cerca de um palmo abaixo da cabeceira.
- Pegue a sobra do lençol de cima e dobre-a por cima da colcha.
Esse contraste de texturas dá o visual clássico e acolhedor!
A disposição dos travesseiros muda tudo no visual:
1. Na base (encostados na cabeceira): Coloque os travesseiros de dormir na vertical ou levemente inclinados.
2. Na frente: Adicione duas almofadas decorativas ou mais dois travesseiros com capas bonitas para dar volume.
Para os amantes de cama superesticada: Borrifa um desamassador de tecidos (ou spray facilitador de passar) sobre o lençol de cima e as fronhas. Em seguida, passe as mãos abertas alisando o tecido. O amarrotado desaparece na hora, sem precisar de ferro!
Aroma aconchegante: Para fechar com chave de ouro, borrifa uma água de lençóis com essência leve (como lavanda ou alecrim) a uma distância de cerca de 30 cm da cama.
Pronto! Cama esticada, cheirosa e com cara de hotel em menos de 5 minutos.
Colunista
Lucy Mizael é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.