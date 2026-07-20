O inverno chegou e, com ele, aquela velha batalha contra a umidade, o cheiro de guardado e o temido mofo. Se você já abriu o armário esta semana e sentiu aquele odor característico, calma! Não precisa entrar em pânico. Com algumas mudanças simples na rotina e as técnicas certeiras, dá para manter suas roupas impecáveis e cheirosas a estação inteira.
Separei as melhores recomendações práticas para você blindar o seu guarda-roupa contra a umidade. Papel e caneta na mão!
1. O perigo mora nas embalagens (descarte já!)
Às vezes, a gente acha que está protegendo a roupa, mas está criando o ambiente perfeito para os fungos.
Diga não ao papelão: Evite guardar caixas de papel ou papelão dentro do armário. Elas absorvem a umidade do ar como uma esponja e viram um banquete para o mofo. Substitua por caixas organizadoras de plástico telado ou TNT.
Liberte as roupas da lavanderia: Sabe aquele saco plástico transparente que vem cobrindo as roupas da lavanderia? Retire imediatamente! Ele abafa a peça e retém a umidade natural do tecido.
Capas protetoras ideais: Para guardar casacos pesados e ternos, use capas de algodão, TNT ou organza. Elas podem até ter aquele visor de plástico para você enxergar o que tem dentro, mas a estrutura precisa ser de tecido respirável. Nunca use capas 100% de plástico.
2. Xô, superlotação!
Guarda-roupa "explodindo" de cheio é sinônimo de problemas. Quando as roupas ficam muito espremidas, o ar não circula. Sem circulação de ar, a umidade acumula.
Armário superlotado dificulta a limpeza de manutenção e impede que você veja o início de um foco de mofo. Aproveite o inverno para desapegar do que não usa e dar espaço para o seu armário "respirar".
3. Combata a umidade de acordo com o seu nível de problema
Nem todo guarda-roupa sofre do mesmo jeito. Identifique o seu caso e aja na medida certa:
Para lugares com muita umidade (casas muito frias ou perto da praia): Não perca tempo e aposte em um desumidificador elétrico. Ele é um investimento que se paga rapidinho, pois retira litros de água do ambiente e protege suas roupas caras e de couro.
Para umidade moderada: Use desumidificadores recarregáveis ou aqueles potinhos e sachês de sica ou cloreto de cálcio que sugam a umidade. Só não esqueça de trocá-los assim que o potinho encher de água!
4. O terror do guarda-roupa está atrás do armário
Muitas vezes o mofo não começa dentro do armário, mas sim na parede atrás dele. Se a sua cômoda ou guarda-roupa vive com mofo na parte externa (especialmente naquele fundo de Eucatex), aqui vão duas técnicas valiosas:
Deixe o armário respirar: Mantenha o móvel desencostado da parede por cerca de 5 a 10 centímetros. Esse vão livre permite que o ar circule e evita que a umidade da parede passe para o móvel.
Impermeabilize o fundo: Se o mofo insiste em aparecer no Eucatex, faça uma barreira protetora. Você pode impermeabilizar a parte de trás do móvel aplicando selante, verniz, cola branca ou até mesmo fixando placas finas de isopor na parede atrás do armário para cortar o contato direto com o frio.
O segredo de ouro para a limpeza:
Pelo menos uma vez por semana, deixe as portas do guarda-roupa abertas durante o dia (de preferência em um período com sol) para arejar o espaço.
Se o mofo já apareceu na estrutura do armário, a solução é agir com os produtos certos para matar os fungos de verdade. Esqueça misturinhas milagrosas com água: use vinagre de álcool PURO (sem diluir) ou adote produtos à base de peróxido de hidrogênio, que são excelentes fungicidas. Umedeça um pano, faça a limpeza e espere o móvel secar completamente antes de guardar as roupas de volta.
Com esses cuidados, seu inverno vai ser muito mais cheiroso, prático e longe do mofo!
Lucy Mizael é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.