Muitas vezes o mofo não começa dentro do armário, mas sim na parede atrás dele. Se a sua cômoda ou guarda-roupa vive com mofo na parte externa (especialmente naquele fundo de Eucatex), aqui vão duas técnicas valiosas:





Deixe o armário respirar: Mantenha o móvel desencostado da parede por cerca de 5 a 10 centímetros. Esse vão livre permite que o ar circule e evita que a umidade da parede passe para o móvel.





Impermeabilize o fundo: Se o mofo insiste em aparecer no Eucatex, faça uma barreira protetora. Você pode impermeabilizar a parte de trás do móvel aplicando selante, verniz, cola branca ou até mesmo fixando placas finas de isopor na parede atrás do armário para cortar o contato direto com o frio.





O segredo de ouro para a limpeza:

Pelo menos uma vez por semana, deixe as portas do guarda-roupa abertas durante o dia (de preferência em um período com sol) para arejar o espaço.





Se o mofo já apareceu na estrutura do armário, a solução é agir com os produtos certos para matar os fungos de verdade. Esqueça misturinhas milagrosas com água: use vinagre de álcool PURO (sem diluir) ou adote produtos à base de peróxido de hidrogênio, que são excelentes fungicidas. Umedeça um pano, faça a limpeza e espere o móvel secar completamente antes de guardar as roupas de volta.





Com esses cuidados, seu inverno vai ser muito mais cheiroso, prático e longe do mofo!