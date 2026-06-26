Morar separado pode acender o desejo? O que explica o crescimento do modelo LAT entre os casais

Por muito tempo, a ideia de um relacionamento sério esteve associada a uma sequência quase obrigatória: namoro, casamento e convivência sob o mesmo teto. No entanto, um modelo de relacionamento vem ganhando espaço em diferentes países e despertando curiosidade entre especialistas: o LAT, da sigla Living Apart Together que quer dizer “vivendo separados juntos”.





Esse modelo fala de casais que tem um relacionamento estável e comprometido mas que optam em não morar sob o mesmo teto e se a gente parar para pensar ha muito tempo existe algo parecido pois a maioria de nossos avós vivem ou viveram sob o mesmo teto mas em quartos diferentes.





Bom, sabemos que existe e que é uma escolha de cada casal a personalização do seu modelo mas o que desperta uma curiosidade é: será que morar separado pode ajudar a preservar o desejo?





Embora não exista comprovação científica de que morar separado aumente automaticamente a libido, até porque a libido sobre influências multifatoriais, mas algumas pesquisas apontam resultados interessantes.





Um estudo realizado pela Springer Nature, do Reino Unido, comparou casais casados, que moravam juntos, e casais LAT. Os pesquisadores observaram que aqueles que viviam separados apresentavam níveis mais elevados de intimidade sexual, incluindo maior interesse pelo parceiro e maior percepção de compatibilidade sexual.





Já a pesquisa Comparative Population Studies, realizada na Alemanha, concluiu que baixos níveis de satisfação sexual estão associados a um maior risco de separação entre casais LAT. O dado sugere que a qualidade da vida sexual continua sendo um fator importante para a manutenção desse tipo de relacionamento.