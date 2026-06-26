AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Região Serrana

Bombeiros tentam resgatar cachorro preso em penhasco em Brejetuba

Publicado em

26 jun 2026 às 13:41

Um cachorro preso em um penhasco na comunidade de Monte Santo, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, desde o último sábado (20), tem mobilizado o Corpo de Bombeiros e moradores da região. Segundo a corporação, na quinta-feira (25) o animal foi visto pela equipe, mas os militares não conseguiram chegar até ele.


O Corpo de Bombeiros informou que o Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) foi acionado nesta sexta-feira (26) para uma nova tentativa de resgate. 


O local fica a 10 quilômetros da sede de Brejetuba. Segundo moradores, trabalhadores que estão na colheita do café próximo à localidade escutaram o animal chorando e acionaram os bombeiros, na terça-feira, que tentaram escalar a pedra, mas não conseguiram chegar perto do animal. 

Bombeiros tentam resgatar cachorro preso em penhasco em Brejetuba
Bombeiros tentam resgatar o animal Crédito: Pricila Aparecida Cabral Lima

Veja Também 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso e a operação exige cuidado extremo para não ferir o animal

Cadela presa em fresta de rocha há três dias mobiliza resgate em Colatina

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova

Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova

Família aguarda novas buscas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros

Defesa Civil e Bombeiros usam drone em buscas por desaparecido no Noroeste do ES

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Carro capota após acidente na Avenida Leitão da Silva em Vitória

Publicado em 26/06/2026 às 16:48
Leitor A Gazeta

Um Chevrolet Celta capotou na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (26). Segundo a Guarda Civil Municipal, o acidente aconteceu na altura do bairro Santa Lúcia, após uma colisão com um Fiat Fiorino.


O Celta parou capotado no canteiro central, em frente a uma faixa de pedestres. Apesar da cena impressionante, ninguém ficou ferido. O acidente também não provocou impactos no trânsito da região.

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Sul capixaba

Pinguim-de-magalhães é encontrado morto em praia de Anchieta no ES

Publicado em 26/06/2026 às 16:37
Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central, em Anchieta
Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central Divulgação/IPCMar

Um pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (25). O corpo do animal foi recolhido nesta sexta-feira (26) e levado para a base municipal do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), onde passará por análises para identificar a causa da morte.


Na última terça-feira (23), dois pinguins foram resgatados na região, após aparecerem nas águas da praia da Barra do Itapemirim, em Marataízes.

Veja Também 

Flávio Bolsonaro, senador

O que o partido de Pazolini quer para apoiar Flávio Bolsonaro

O circuito é formado por duas tirolesas: uma com aproximadamente 2.100 metros e outra com cerca de 850 metros.

Maior da América Latina, mega tirolesa de Pancas está parada; entenda

Estudante, Ensino Médio

Abandono no ensino médio cai 34% após Pé-de-Meia e chega a menor nível desde 2007

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Norte capixaba

Acidente com moto deixa duas pessoas feridas em São Mateus

Publicado em 26/06/2026 às 15:46
As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao hospital.
Leitor A Gazeta

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (23). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que uma motocicleta trafegava em alta velocidade e atingiu veículos no bairro Sernamby.


Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Outros detalhes sobre o acidente e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.

Veja Também 

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (22), no km 6 da ES 381

Motociclista morre após ser atingido por carro em São Mateus

Imagem de destaque

Jovem é morto a tiros por suspeitos de carro em São Mateus

Imagem de destaque

Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Norte capixaba

Homem morre após ser baleado em confronto com a PM em Pedro Canário

Publicado em 26/06/2026 às 12:34

Um homem de 30 anos morreu após um confronto armado com a Polícia Militar em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (25). A corporação informou que fazia patrulhamento na localidade de Cristal do Norte, em Capim Açu, quando avistou dois suspeitos em uma motocicleta.


O piloto, de 18 anos, obedeceu à ordem de parada, mas Silvano Florêncio da Silva, que estava na garupa, saltou do veículo e fugiu em direção a uma casa. Segundo a PM, ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na região. 


O imóvel onde Silvano tentou se esconder foi cercado, e, segundo a PM, o suspeito começou a atirar contra os policiais. Um dos militares revidou e atingiu Silvano com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Menino Jesus, mas teve a morte confirmada cerca de 30 minutos depois. Com ele foram apreendidas uma arma, munições e porções de droga. 


A Polícia Civil informou que o jovem que pilotava a motocicleta foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma e/ou munições e encaminhado ao sistema prisional. O caso permanece sob investigação. A reportagem tenta localizar a defesa de Silvano. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja Também 

De acordo com a mãe da jovem, o último contato com Débora aconteceu na quarta-feira (20), quando a jovem avisou que iria até Vila Velha, na Grande Vitória, para visitá-la.

Família confirma que corpo encontrado em área de mata em Pedro Canário é de jovem desaparecida

Imagem de destaque

Jovem morre e suspeito é preso após confronto com a PM em Pedro Canário

Imagem de destaque

Neto suspeito de ameaçar a avó e furtar R$ 60 mil em joias é preso em Pedro Canário

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Aribiri

Filho é preso após agredir a própria mãe dentro de casa em Vila Velha

Publicado em 26/06/2026 às 10:30

Um homem de 37 anos foi preso por agredir a própria mãe dentro de casa, no bairro Aribiri, em Vila Velha. À Guarda Municipal, que atendeu o caso, a mulher contou que o filho puxou o cabelo dela, deu chutes, socos, mordida, e a agrediu verbalmente durante a quinta-feira (25) e na madrugada de sexta-feira (26).    


A vítima já tinha medida protetiva contra o filho devido a situações anteriores. A mulher também relatou que ele danifica objetos do imóvel e os vende para sustentar o vício em bebidas alcoólicas e drogas. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça qualificada e injúria qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Depois, foi encaminhado ao presídio. 


O caso não foi isolado: em março deste ano, a Guarda Municipal já tinha conduzido o homem a uma delegacia após ele descumprir a medida protetiva e furtar a televisão da mãe. 

Veja Também 

Gervano Rocha Nascimento

Ex-policial civil é preso suspeito de ameaçar a ex e agredir babá da filha na Serra

O engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, acusado pelo feminicídio de sua esposa, a professora Danielly Wandermurem Benício

Júri de acusado de matar professora em Vitória pode durar uma semana

11 internos envolvidos em tumulto e agressões foram conduzidos à autoridade policial.

Centro de Detenção Provisória de Aracruz registra confusão entre detentos

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Região do Parque Moscoso

Princípio de incêndio em restaurante mobiliza os bombeiros no Centro de Vitória

Publicado em 26/06/2026 às 10:16
Reprodução / Diony Silva

Um princípio de incêndio na coifa de uma cozinha em um restaurante próximo ao Parque Moscoso chamou a atenção dos moradores do Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira (26). 


O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que os próprios funcionários usaram extintores para controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.


Os bombeiros foram até o local e o fogo já havia sido administrado. Enquanto eles terminavam  de conter qualquer foco de incêndio, o trânsito ficou interditado por cerca de 30 minutos. Ninguém se feriu e o restaurante volta a funcionar normalmente.

Veja Também 

Gervano Rocha Nascimento

Ex-policial civil é preso suspeito de ameaçar a ex e agredir babá da filha na Serra

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Adote um "aumigo"

Praça de Campo Grande, em Cariacica, tem feira de adoção de pets neste sábado (27)

Publicado em 26/06/2026 às 08:10
Tatiane Vasconcelos | Pixabay

Quem desejar transformar a vida de um animalzinho terá a oportunidade neste sábado (27), na praça de Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O evento vai ser realizado das 9h às 13h e, no total, serão disponibilizados 22 cachorros e dois gatos.


A feira é promovida pela Gerência de Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). Todos já chegam para a adoção vermifugados, vacinados, microchipados e tratados. 


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos e possuir espaço e rotina compatíveis com o bem-estar do animal. Os interessados também devem passar por uma triagem e preencher um formulário que será avaliado pela equipe.

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Data: sábado (27)
Hora: de 8h às 13h 
Local: Praça de Campo Grande

Veja Também 

Imagem de destaque

X-Men: 12 nomes para cachorros inspirados nos personagens 

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Mais conexão

Vitória terá 500 novos pontos gratuitos de wi-fi por todas as regiões

Publicado em 25/06/2026 às 18:18

Cerca de 500 novos pontos de wi-fi gratuito passarão a funcionar em todas as regiões de Vitória. A iniciativa faz parte do programa Vitória +Digital, lançado pela prefeitura da Capital nesta quinta-feira (25). Desse total, 100 pontos devem entrar em operação ainda este ano.


O programa inclui a expansão da rede de fibra óptica da cidade em mais 150 quilômetros, ampliando a cobertura de internet em locais como praias, áreas de lazer e polos de atividade econômica. Atualmente, Vitória conta com 250 antenas de wi-fi público.


Segundo a prefeitura, a medida busca ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online. A rede gratuita Vitória Online registra, em média, 20 mil conexões por dia e cerca de 150 mil usuários diferentes por mês.

Veja Também 

Flávio Bolsonaro, senador

O que o partido de Pazolini quer para apoiar Flávio Bolsonaro

O circuito é formado por duas tirolesas: uma com aproximadamente 2.100 metros e outra com cerca de 850 metros.

Maior da América Latina, mega tirolesa de Pancas está parada; entenda

Estudante, Ensino Médio

Abandono no ensino médio cai 34% após Pé-de-Meia e chega a menor nível desde 2007

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Vila Velha

Bueiro entupido alaga garagem de condomínio em Itapuã

Publicado em 25/06/2026 às 17:54
Garagem de condomínio ficou alagada após conteúdo de banheiro retornar em Itapuã Leitor A Gazeta

Moradores de um condomínio na esquina das ruas Guanabara e Belém, em Itapuã, Vila Velha, relatam que a obstrução de um bueiro em via pública provocou o alagamento da garagem no subsolo do edifício nesta quinta-feira (25).


Segundo uma moradora, o bueiro começou a transbordar cerca de dez dias após uma obra da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) no local. "A gente não consegue nem tirar o carro da garagem. Temos que colocar sacos nos pés se quisermos ir até lá", contou.


Após ser procurada pela reportagem, a Cesan enviou uma equipe ao local no fim da tarde desta quinta-feira (25).

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Sul capixaba

Preso em operação da PF em Cachoeiro atuava como professor

Publicado em 25/06/2026 às 17:34

O homem preso pela Polícia Federal por armazenar imagens de violência sexual infantojuvenil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atuava como professor de uma escola municipal. Ele foi preso em flagrante dentro de casa.


A prefeitura informou que o servidor foi aprovado recentemente em concurso público e que colaborou com a investigação da PF. Ainda segundo a administração municipal, imagens das câmeras de segurança da escola onde o professor atuava foram revisadas pela direção da unidade e não foram encontrados indícios de crimes dentro da instituição.


A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas não foram prejudicadas e que um novo professor já foi designado para a função. O nome do preso não foi divulgado.

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em julho de 2026

Imagem de destaque

Tragédia com quase 1.000 mortos na Venezuela é duro golpe em país mergulhado em incerteza e anos de degradação estrutural

Fábio Marchiori é diretor-presidente da VLI

VLI dá início a plano de sucessão após anúncio da saída de CEO

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados