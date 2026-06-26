Bombeiros tentam resgatar cachorro preso em penhasco em Brejetuba

Um cachorro preso em um penhasco na comunidade de Monte Santo, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, desde o último sábado (20), tem mobilizado o Corpo de Bombeiros e moradores da região. Segundo a corporação, na quinta-feira (25) o animal foi visto pela equipe, mas os militares não conseguiram chegar até ele.





O Corpo de Bombeiros informou que o Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) foi acionado nesta sexta-feira (26) para uma nova tentativa de resgate.





O local fica a 10 quilômetros da sede de Brejetuba. Segundo moradores, trabalhadores que estão na colheita do café próximo à localidade escutaram o animal chorando e acionaram os bombeiros, na terça-feira, que tentaram escalar a pedra, mas não conseguiram chegar perto do animal.