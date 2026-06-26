Defesa Civil e Bombeiros usam drone em buscas por desaparecido no Noroeste do ES

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros iniciaram, na manhã desta sexta-feira (26), buscas com drones para localizar Renan Oslec Lopes da Silva, de 42 anos, que está desaparecido em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Ele foi visto pela última vez por uma vizinha, na quinta-feira (17), por volta das 5h30.





Renan tem diagnóstico de esquizofrenia, e a família teme que ele possa sofrer agressões ou enfrentar situações de vulnerabilidade por causa de sua condição de saúde mental.





Segundo familiares, após perceber a ausência do homem, parentes publicaram fotos dele nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro. Alguns vizinhos conseguiram acessar imagens de câmeras de segurança que mostram Renan andando pelas ruas durante a madrugada.





Nos vídeos, ele aparece em dois momentos. Segundo a família, nas duas primeiras vezes Renan saiu e retornou para casa. Já na terceira, ele saiu e não foi mais visto.





Em contato com a reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil informou que, durante a manhã, equipes do Corpo de Bombeiros e da própria Defesa Civil estão atuando em áreas de mata com apoio de drones para reforçar as buscas aéreas. Até a publicação desta reportagem, Renan ainda não havia sido localizado.