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Polícia

Motociclista é encontrado morto em acostamento da ES 248, em Colatina

Uma mulher, segundo a Polícia Militar, que viu o homem caído e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 13:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2026 às 13:11

Um motociclista de 52 anos foi encontrado morto na noite de sábado (15), às margens da rodovia ES 248, próximo ao trevo de Marilândia, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma mulher viu o homem caído e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


A testemunha contou aos militares que a vítima estava no acostamento. A equipe do Samu foi ao local e confirmou a morte do motociclista, que não possuía habilitação. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 23h25 e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Colatina. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

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