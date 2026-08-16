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Curva do Saldanha

Policial militar se envolve em acidente de carro em Vitória

Publicado em

16 ago 2026 às 13:23
PM bate carro em poste na Curva do Saldanha
PM bate carro em poste na Curva do Saldanha Álvaro Guaresqui

Um policial militar bateu o carro contra um poste na Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã deste domingo (16). O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que o policial retornava da Corrida do Soldado, evento de corrida de rua, quando ocorreu o acidente.


Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do policial nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Polícia

Motociclista é encontrado morto em acostamento da ES 248, em Colatina

Publicado em 16/08/2026 às 13:11

Um motociclista de 52 anos foi encontrado morto na noite de sábado (15), às margens da rodovia ES 248, próximo ao trevo de Marilândia, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma mulher viu o homem caído e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


A testemunha contou aos militares que a vítima estava no acostamento. A equipe do Samu foi ao local e confirmou a morte do motociclista, que não possuía habilitação. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 23h25 e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Colatina. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Briga em bar termina com homem esfaqueado em Vitória

Publicado em 16/08/2026 às 11:31

Um homem de 42 anos foi esfaqueado durante uma briga em um bar no Morro da Capixaba, em Vitória, na noite de sábado (15). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito do crime seria primo da vítima.


De acordo com a corporação, o homem estava no bar consumindo bebidas alcoólicas quando começou uma confusão. Durante a briga, o suspeito teria pegado uma faca e atingido a vítima na barriga. Depois, fugiu do local.


A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, ninguém foi detido. 
(Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta)

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Loteria

Lotofácil 3763 sorteia dezenas; veja o resultado

Publicado em 16/08/2026 às 11:06
Sorteio das loterias Caixa neste domingo, 16 de agosto de 2026

A Lotofácil sorteou, neste domingo (16), as quinze dezenas do concurso 3763. 


Os números sorteados foram: 14 - 17 - 21 - 09 - 22 - 01 - 05 - 02 - 04 - 03 - 23 - 24 - 20 - 08 - 15.


Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio principal saiu para um jogador de Sâo José do Rio Preto, em São Paulo. O bilhete foi uma aposta simples, que custa R$ 3,50, e o apostador faturou R$ 1.705.616,41.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3045 sorteia dezenas; veja o resultado

Publicado em 16/08/2026 às 11:02
Sorteio das loterias Caixa neste domingo, 16 de agosto de 2026

A Mega-Sena sorteou, neste domingo (16), as seis dezenas do concurso 3045. O prêmio principal é de R$ 36,9 milhões.


Os números sorteados foram: 23 -29 - 33 - 42 - 43 - 57.


Segundo a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as dezenas e o prêmio está acumulado em R$ 45 milhões para próxima sorteio. Uma aposta do Espírito Santo fez a a quina e faturou quase R$ 90 mil.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Luto na PM

Soldado da PM morto em ação policial é velado em Cachoeiro

Publicado em 16/08/2026 às 09:09
Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro
Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro Reprodução/ PMES

O corpo do soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin é velado desde a madrugada deste domingo (16) no 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.  


De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, o corpo será levado em um caminhão dos Bombeiros, por volta das 15h, até o cemitério do bairro Aeroporto. O sepultamento está previsto para as 16h. 


O soldado, de 28 anos, foi morto por um foragido da Justiça durante uma ação policial no bairro São Luiz Gonzaga, na tarde sábado (15).  Ele atuava no 9º Batalhão da PM e e fazia parte da turma do Curso de Formação de Soldados de 2024.

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Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Limão

Incêndio em vegetação assusta moradores de Aracruz

Publicado em 15/08/2026 às 16:56

Mais um incêndio em área de vegetação assustou moradores de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Na noite de sexta-feira (14), por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo em uma área de mata no bairro Limão. Recentemente, no último dia 10 de agosto, outro incêndio de grandes proporções foi registrado no município, em uma aldeia indígena.


No local, as equipes se dividiram e realizaram o combate em diferentes frentes. As chamas foram extintas nas áreas mais críticas para a segurança dos moradores.


O relevo irregular dificultou o combate de alguns focos. A área segue sob monitoramento e, até o momento, não há informações de reicidência das chamas. 

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Estavam em van

Prefeito de Guarapari e familiares sofrem acidente a caminho de Pedra Azul

Publicado em 15/08/2026 às 15:55

O prefeito de Guarapari Rodrigo Borges sofreu um acidente neste sábado (15) quando seguia, junto com seus familiares, para Pedra Azul, em Domingos Martins.


Segundo nota divulgada pela prefeitura, Rodrigo e os familiares estavam em uma van, contratada com motorista particular, quando o veículo se envolveu em um acidente na BR 262.


Ainda de acordo com a nota, o prefeito e os demais ocupantes estão bem, e não houve registro de ferimentos de maior gravidade. "Todos estão em segurança e recebendo a assistência necessária".


As primeiras informações são de que a van e um carro de passeio bateram. No outro carro, pelo menos o motorista ficou ferido. Quando a equipe de resgate chegou, o motorista ainda estava dentro do veículo.

Rodrigo Borges sofreu acidente neste sábado na BR 262, a caminho de Pedra Azul Reprodução

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Adolescente é baleado e pula muro de residência em busca de ajuda em Linhares

Publicado em 15/08/2026 às 14:44

Um adolescente foi atingido por dois tiros na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Nova Esperança, em Linhares. Com sangue pelo corpo, ele procurou ajuda pela vizinhança e pulou o muro de uma residência em busca de socorro.

De acordo com a Polícia Militar, quem chamou a PM foi o homem que estava em casa e recebeu os pedidos de socorro da vítima. Ele contou que estava no quintal da residência, lavando uma moto, quando sentiu alguém tocar seu ombro. Ao olhar para trás, viu um jovem coberto de sangue pedindo ajuda.


O homem acionou o Samu 192 para a vítima, que foi socorrida por uma ambulância. Depois, ao conversar com a PM, a vítima confirmou a versão apresentada pelo homem que a ajudou e contou que vários indivíduos encapuzados atiraram nela. Segundo a vítima, ela não sabe o motivo dos disparos.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Combate ao fogo

Controlado incêndio que destruiu 40 hectares de vegetação em Marataízes

Publicado em 15/08/2026 às 12:11


Depois de horas de trabalho, a Defesa Civil de Marataízes conseguiu controlar e apagar o incêndio que destruiu 40 hectares de pastagem entre as lagoas de Boa Vista do Sul e Marobá, na divisa com Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. 

A equipe foi acionada por volta das 10h de sexta-feira (14) e encontrou dois focos de incêndio no local. O combate contou com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR). O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas, segundo o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, quando a guarnição chegou, as chamas já estavam sob controle.


Alguns fatores dificultaram o trabalho, como vento forte e vegetação seca. Além disso, o caminhão-pipa não conseguia chegar ao local. Como alternativa, uma escavadeira foi utilizada para abrir um aceiro, faixa sem vegetação usada para dificultar a propagação das chamas. Mesmo assim, o fogo ultrapassou a barreira e avançou.

A área atingida equivale a cerca de 56 campos oficiais de futebol. Segundo Toledo, o fogo também chegou à vegetação da lagoa, onde há espécies de fauna e flora.


“Foi um trabalho muito difícil e o fogo acabou atingindo a vegetação da lagoa, onde há muitas espécies da fauna e flora. Graças ao apoio que tivemos conseguimos evitar um estrago pior”, disse o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo.

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Uma plantação de bananas do distrito de Ibituba, em Baixo Guandu, foi atingida pela chuva da tarde de ontem (14)

Tempestade provoca destelhamento e queda de árvores em Baixo Guandu

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Ventania

Tempestade provoca destelhamento e queda de árvores em Baixo Guandu

Publicado em 15/08/2026 às 10:31

Uma tempestade foi registrada na tarde de ontem (14) em Baixo Guandu, município do Noroeste do Espírito Santo. A chuva, que começou por volta das 17h, deixou estragos em alguns pontos da cidade. 


De acordo com a Defesa Civil de Baixo Guandu, choveu 22,40 milímetros em 15 minutos, mas foram os ventos que causaram os maiores prejuízos. Um imóvel ficou parcialmente destelhado em Mascarenhas e bananeiras caíram em uma plantação do distrito de Ibituba. 


Além disso, uma árvore caiu na BR-259, rodovia que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. O órgão informou não ter registro da velocidade da ventania.


A Defesa Civil também informou que os proprietários da casa que foi parcialmente destelhada não precisaram sair do imóvel e que os reparos das telhas já foram feitos. 


“O que causou os danos foi o vento. A chuva veio para somar um pouco, pois a região estava muito seca. Já o vento, esse sim gerou alguns danos”, explica Leandro Gomes da Cruz, subsecretário da Defesa Civil da região.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus

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