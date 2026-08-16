Mega-Sena acumula e aposta do ES fatura quase R$ 90 mil

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3045, sorteado neste domingo (16). Uma aposta feita no Espírito Santo acertou cinco números e levou um prêmio de quase R$ 90 mil.





As dezenas sorteadas foram: 23 -29 - 33 - 42 - 43 - 57.





A aposta do Espírito Santo que acertou a quina foi feita em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado. Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo foi uma aposta simples, que custa R$ 6, feita na lotérica BH Sul Loterias LDTA ME. O prêmio foi de R$ 89.393,18.