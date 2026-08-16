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Loteria

Mega-Sena acumula e aposta do ES fatura quase R$ 90 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3045; aposta feita no Espírito Santo acertou cinco números

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2026 às 12:03
Loteria, Mega-Sena
Ricardo Medeiros

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3045, sorteado neste domingo (16). Uma aposta feita no Espírito Santo acertou cinco números e levou um prêmio de quase R$ 90 mil.


As dezenas sorteadas foram: 23 -29 - 33 - 42 - 43 - 57.


A aposta do Espírito Santo que acertou a quina foi feita em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado. Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo foi uma aposta simples, que custa R$ 6, feita na lotérica BH Sul Loterias LDTA ME. O prêmio foi de R$ 89.393,18.

Próximo sorteio

Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 45 milhões. O sorteio será realizado na terça-feira (18).

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