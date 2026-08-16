Acidente com ônibus de turismo deixa 9 mortos em Petrópolis no RJ

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo causou a morte de ao menos nove pessoas e deixou dezenas de feridos na madrugada deste domingo (16), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na BR 040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Goiás e Minas Gerais, por volta das 4h30. O que causou o tombamento ainda é investigado.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o resgate e prestaram socorro às vítimas. Até a publicação deste texto, nove mortes foram confirmadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Outras 38 ficaram feridas.

O coletivo é da empresa Estrela Guia Turismo, segundo a PRF, e saiu de Belo Horizonte, com destino a Copacabana, na capital fluminense.

A ocorrência será encaminhada para o 105º Distrito Policial, em Petrópolis, responsável pela investigação do acidente. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, os corpos das nove vítimas serão encaminhados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Petrópolis, onde passarão por exames periciais. Outras diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Divulgação/PRF

A ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) foi questionada sobre o acidente e a regularidade da empresa e do ônibus, mas não respondeu até o momento.

Em nota, a Estrela Guia manifestou profundo pesar pelo acidente e se solidarizou com as vítimas, seus familiares e todos os envolvidos. A empresa afirmou que colabora integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração e está adotando todas as medidas necessárias para prestar assistência às vítimas e seus familiares.

"Neste momento de profunda consternação, pedimos respeito à privacidade das famílias e das pessoas afetadas", afirmou.