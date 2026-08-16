ES tem 580 candidatos registrados para as Eleições 2026

A corrida eleitoral no Espírito Santo tem 580 pedidos de registro de candidatura para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O número é 25% menor que o registrado em 2022, quando 778 pedidos foram apresentados à Justiça Eleitoral.





Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados às 12h30 deste domingo (16).





Do total registrado para as eleições de 2026, cinco candidatos disputam o governo do Estado e outros cinco concorrem ao cargo de vice-governador. Para o Senado, foram apresentados 11 pedidos para as duas vagas às quais o Espírito Santo terá direito.





Cada candidato ao Senado também registrou dois suplentes, o que representa outros 22 pedidos.





A disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) concentra a maior parte dos registros, com 402 candidaturas. Para deputado federal, foram apresentados 135 pedidos.