ES tem 580 candidatos registrados para as Eleições 2026

A corrida eleitoral no Espírito Santo tem 580 pedidos de registro de candidatura para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O número é 25% menor que o registrado em 2022, quando 778 pedidos foram apresentados à Justiça Eleitoral.
Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados às 12h30 deste domingo (16).
Do total registrado para as eleições de 2026, cinco candidatos disputam o governo do Estado e outros cinco concorrem ao cargo de vice-governador. Para o Senado, foram apresentados 11 pedidos para as duas vagas às quais o Espírito Santo terá direito.
Cada candidato ao Senado também registrou dois suplentes, o que representa outros 22 pedidos.
A disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) concentra a maior parte dos registros, com 402 candidaturas. Para deputado federal, foram apresentados 135 pedidos.
Dos 580 pedidos apresentados no Estado, 52 já foram julgados e tiveram o registro autorizado. Outros 528 ainda aguardavam análise do TSE na última atualização do sistema.
Também foram registrados dois comunicados de renúncia de candidatura para deputado estadual no pleito eleitoral no Espírito Santo.