Veja o perfil dos 5 candidatos a governador do ES

A campanha eleitoral começou oficialmente neste domingo (16), e o Espírito Santo terá cinco candidatos ao governo do Estado nas Eleições 2026. Na última disputa, em 2022, havia sete postulantes a ocupar a cadeira no Palácio Anchieta, mas nenhum deles volta neste ano para concorrer ao cargo.





Nem todos os candidatos são estreantes na corrida eleitoral, mas todos vão disputar pela primeira vez o posto máximo do Executivo estadual. Os apoios partidários podem ser aqueles oficializados em coligação ou informais.





Um nome novo no cenário é o do engenheiro civil Breno Barcelos, que vai concorrer ao governo pelo partido Missão, após se destacar na liderança de movimentos políticos no Estado. Numa chapa puro-sangue, o vice será o companheiro de partido Victor Oliveira.





Helder Salomão (PT), que foi o deputado federal mais bem votado em 2022 pelo Espírito Santo, agora vai tentar o governo pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB). Ele entra na corrida com a Professora Valdirene (PT) como vice e, além dos partidos federados, tem apoio do PSol.





A disputa também traz o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que, em abril, deixou o comando da Capital para concorrer ao governo do Espírito Santo. Fechou aliança com o PL, do senador Magno Malta e da família Bolsonaro, partido que indicou a vice, a policial militar da reserva Eliane Leal (PL). A candidatura ainda tem o apoio do Democrata.





Outra novidade no mercado político é o nome do servidor público federal Rafael Demuner (UP), ligado aos movimentos sociais. Pela primeira vez, ele concorre a um cargo eletivo. Na chapa, a vice é Dionary Sarmento, do mesmo partido.





Fecha o grupo de postulantes ao Executivo estadual o governador Ricardo Ferraço (MDB), que assumiu a função em abril, após Renato Casagrande (PSB) deixar o cargo para concorrer ao Senado Federal. Na tentativa de reeleição, o emedebista formou chapa com o vereador de Vitória Camillo Neves (PP). Entre os apoiadores, estão MDB, federação União Progressista (União e PP), Agir, PDT, Podemos, PSB, federação PSDB-Cidadania, federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade) e Rede.





Confira abaixo o perfil dos candidatos: