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Eleições 2026

Campanha eleitoral nas ruas e propaganda virtual começam neste domingo

O primeiro turno do pleito ocorrerá no dia 4 de outubro, para a escolha de deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e do presidente da República

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 09:33

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 ago 2026 às 09:33
Urna eletrônica, eleição, voto, votação
Shutterstock

A campanha eleitoral para as Eleições 2026 está liberada a partir deste domingo (16). Os candidatos podem participar de carreatas, passeatas e panfletagem entre 8h e 22h. Estão permitidos também as propagandas na internet e os anúncios pagos na imprensa escrita.

De acordo com a Lei das Eleições e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os atos estão permitidos até 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno. Os comícios estão autorizados entre as 8h e a meia-noite, até 1° de outubro. 

As mobilizações devem manter distância mínima de 200 metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, além de tribunais, quarteis militares, hospitais, escolas e igrejas.

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O primeiro turno do pleito ocorrerá no dia 4 de outubro, para a escolha de deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e do presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. 

Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Veja a seguir, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos ao cargo de presidente da República e seus perfis na página do TSE:

  1. Augusto Cury (Avante)
  2. Clariana Barão (DC)
  3. Edmilson Costa (PCB)
  4. Flávio Bolsonaro (PL)
  5. Hertz Dias (PSTU)
  6. Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  7. Renan Santos (Missão)
  8. Romeu Zema (Novo)
  9. Ronaldo Caiado (PSD)
  10. Rui Costa Pimenta (PCO)
  11. Samara Martins (UP)
  12. Wilson Grassi (Democrata)

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