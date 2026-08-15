O que mais pesou na escolha dos vices de Pazolini e Ricardo





Camillo e Eliane têm seus méritos e formas de complementar as respectivas chapas, para o bem ou para o mal. Mas o fator decisivo que os levou a serem ungidos pelos postulantes ao governo pouco tem a ver com suas características pessoais ou trajetórias políticas.





No palanque de Pazolini, o que prevaleceu foi a vontade do PL. No de Ricardo, a da superfederação, formada por PP e União Brasil.