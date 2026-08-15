Leilão de imóveis: oportunidade ou armadilha?

Nos últimos anos, os leilões de imóveis deixaram de ser um mercado restrito a investidores e passaram a despertar o interesse de milhares de brasileiros que buscam realizar o sonho da casa própria ou investir pagando menos. No Espírito Santo, esse movimento também é perceptível, com centenas de imóveis disponíveis em leilões e vendas diretas de instituições financeiras.





É compreensível que um imóvel anunciado por um valor muito abaixo do praticado no mercado desperte entusiasmo. No entanto, justamente por parecer uma oportunidade imperdível, é preciso agir com cautela. Na prática, o menor preço nem sempre representa o melhor negócio.





A pessoa interessada em participar de um leilão deve ficar atenta: nunca tome a decisão apenas com base no valor do lance. Antes de qualquer oferta, é indispensável ler atentamente o edital, verificar a matrícula do imóvel e compreender todas as condições previstas para a negociação. Esses documentos revelam informações fundamentais sobre a situação jurídica do bem e podem evitar prejuízos consideráveis.