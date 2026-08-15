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Lillian Thaís

Artigo de Opinião

É advogada especialista em Direito Imobiliário
Lillian Thaís

Leilão de imóveis: oportunidade ou armadilha?

A pessoa interessada em participar de um leilão deve ficar atenta: nunca tome a decisão apenas com base no valor do lance
Lillian Thaís
É advogada especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 10:00

Publicado em 

15 ago 2026 às 10:00

Nos últimos anos, os leilões de imóveis deixaram de ser um mercado restrito a investidores e passaram a despertar o interesse de milhares de brasileiros que buscam realizar o sonho da casa própria ou investir pagando menos. No Espírito Santo, esse movimento também é perceptível, com centenas de imóveis disponíveis em leilões e vendas diretas de instituições financeiras.


É compreensível que um imóvel anunciado por um valor muito abaixo do praticado no mercado desperte entusiasmo. No entanto, justamente por parecer uma oportunidade imperdível, é preciso agir com cautela. Na prática, o menor preço nem sempre representa o melhor negócio.


A pessoa interessada em participar de um leilão deve ficar atenta: nunca tome a decisão apenas com base no valor do lance. Antes de qualquer oferta, é indispensável ler atentamente o edital, verificar a matrícula do imóvel e compreender todas as condições previstas para a negociação. Esses documentos revelam informações fundamentais sobre a situação jurídica do bem e podem evitar prejuízos consideráveis.

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Outro aspecto que merece atenção é a ocupação do imóvel. Muitas pessoas acreditam que, após a arrematação, poderão receber imediatamente as chaves e tomar posse do bem. A realidade, porém, nem sempre é essa. Em diversos casos, o imóvel permanece ocupado pelo antigo proprietário ou por terceiros, exigindo negociações para uma desocupação amigável ou, em situações mais complexas, medidas judiciais. Esse processo pode demandar tempo, custos e paciência.


Também é essencial analisar quais débitos estão vinculados ao imóvel. Taxas condominiais, IPTU e outras obrigações financeiras podem influenciar diretamente o custo final da aquisição. Embora existam regras legais sobre a responsabilidade por essas despesas, cada leilão possui características específicas e o edital deve ser analisado com atenção para que o comprador saiba exatamente quais obrigações assumirá após a compra.


A consulta à matrícula atualizada do imóvel é outro cuidado indispensável. É nesse documento que constam informações sobre o histórico do bem, incluindo penhoras, averbações, ações judiciais, indisponibilidades e outras restrições capazes de impactar a negociação. Ignorar essa etapa significa assumir riscos que poderiam ser identificados previamente.

Serão 32 imóveis distribuídos em 13 municípios do Espírito Santo e duas cidades do Rio de Janeiro
Leilão de imóveis. Shutterstock

Muitos problemas enfrentados por compradores poderiam ser evitados com uma análise preventiva da documentação. Quem participa de um leilão pela primeira vez, muitas vezes, desconhece aspectos técnicos que fazem toda a diferença na segurança da compra. Por isso, contar com orientação jurídica antes da arrematação não deve ser visto como um custo adicional, mas como um investimento capaz de evitar prejuízos muito maiores.


Os leilões de imóveis, sem dúvida, representam uma excelente alternativa para quem deseja economizar ou investir. Entretanto, o sucesso desse tipo de aquisição depende muito mais da informação do que do desconto oferecido. Comprar um imóvel exige planejamento, conhecimento e segurança jurídica.


Em um mercado cada vez mais aquecido, a melhor estratégia continua sendo a prevenção. Afinal, um bom negócio não é apenas aquele que custa menos, mas aquele que oferece tranquilidade, segurança e a certeza de que o patrimônio adquirido não trará problemas no futuro.

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