Leilão do Banestes tem imóveis no ES com lances a partir de R$ 100 mil

No total, são 32 opções, entre salas comerciais, lotes, propriedades rurais, casas e apartamentos, distribuídas em 13 cidades do Espírito Santo e duas do Rio de Janeiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:05

O leilão que será realizado em 27 de novembro inclui 32 imóveis distribuídos em 13 municípios do Espírito Santo e duas cidades do Rio de Janeiro. Crédito: Shutterstock

Salas comerciais, propriedades rurais, casas, apartamentos e terrenos estão na lista dos imóveis que serão leiloados pelo Banestes no próximo dia 27 de novembro, a partir das 15h. Ao todo, serão 32 imóveis distribuídos em 13 municípios do Espírito Santo e duas cidades do Rio de Janeiro. Os lances partem de R$ 100 mil e vão até R$ 4 milhões, podendo ser feitos e acompanhados pela internet. Este será o segundo leilão de imóveis do banco neste ano.

Na Grande Vitória, os destaques ficam para dois apartamentos de alto padrão localizados na capital, que também são os dois mais valiosos do leilão. Um deles, localizado na Mata da Praia, tem 268,53 m² e conta com valor inicial de R$ 3,2 milhões. O outro, na Praia do Canto, tem 250 m² e lance inicial de R$ 3,28 milhões. A capital ainda conta com uma loja comercial no Centro, de 399 m² e lance inicial no valor de R$ 248 mil.

Na Serra, além de dois terrenos urbanos, estão disponíveis também quatro imóveis residenciais, com áreas privativas de 65,99 m² a 165 m² e valores de R$ 438 mil a R$ 490 mil. Já Cariacica tem a única gleba urbana do leilão, com área total de 16.460,44 m² e valor inicial de R$ 674 mil.

Há opções de salas comerciais localizadas em Vila Velha, Linhares e Guarapari. As metragens variam de 25 m² a 36 m² e os lances iniciais vão de R$ 100 mil a R$ 105 mil.

Imóveis rurais, lotes e terrenos

O leilão inclui, ainda, imóveis rurais localizados em Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim e Iconha. Os lances variam de R$ 695 mil a R$ 8,9 milhões.

Lotes e terrenos também estão entre as opções, disponíveis nos municípios de Serra, Mimoso do Sul, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, cujos lances variam de R$ 103 mil a até R$ 4,9 milhões.

Fora do ES

Além dos imóveis no Espírito Santo, há também três apartamentos de 83 m² em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com lance inicial a partir de R$ 532 mil. Eles ficam no mesmo edifício e têm três quartos e duas vagas na garagem.

Já em Itaperuna, está a propriedade de maior lance do leilão, um imóvel comercial com mais de 3 mil m² e lance inicial de R$ 4 milhões.

O edital com outras informações sobre o leilão pode ser consultado no site do banco, na seção Leilões. A relação completa e fotos também estão no site do leiloeiro oficial, onde é preciso se cadastrar para participar do leilão eletronicamente.

