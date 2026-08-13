As máquinas chegaram e os humanos roubaram a cena

Ninguém encenou essa tensão melhor que Marc Pritchard. O Chief Brand Officer da P&G dividiu o palco com um chatbot e mostrou, exemplo a exemplo, onde a máquina falha.





O melhor caso: Fairy, no Reino Unido. Um produto de lavar louça que era sucesso nos EUA, construído em torno de "lave enquanto cozinha", fracassou ao ser exportado, porque o britânico deixa a louça de molho. A IA poderia analisar milhões de dados sobre hábitos de limpeza e jamais enxergar esse ritual cultural. Foi observação e empatia humanas que encontraram o insight que virou o jogo.





Pritchard não é anti-IA. Para ele, IA e criatividade humana juntas são o turbo da construção de marca. Mas a frase que a plateia foi buscar era outra: "Robôs não constroem marcas. Vocês constroem."





Scott Galloway fez o mesmo ponto pelo lado cínico: "a IA leva todo mundo para o meio". A expressão que ecoou pelo festival foi mediocridade em escala. Quanto mais conteúdo sai dos mesmos modelos, treinados nos mesmos padrões, mais tudo converge para a mesma média competente e esquecível.