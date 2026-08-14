Apex e a possível recuperação judicial: o que está em jogo para os credores

O apelido “Master capixaba” apareceu rapidamente para resumir a dimensão do caso. No Banco Master, parte dos investidores possuía produtos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos. No mercado de capitais, essa proteção depende do produto e de seu emissor. Para os créditos que venham a integrar uma eventual recuperação da Apex, garantias, ativos disponíveis e condições do plano serão centrais para definir o que será recuperado.



O Espírito Santo viveu recentemente essa experiência com a Seacrest Petróleo. Seu plano mostra quanto as escolhas feitas numa recuperação podem alterar o resultado de um crédito.





Aos quirografários, em geral aqueles sem garantia real, foram oferecidas três alternativas. Uma permitia receber até R$ 70 mil em até 60 dias úteis, com remissão do saldo. Outra vinculava o pagamento à geração de caixa e a eventos de liquidez, com previsão de debêntures se o crédito não fosse quitado no período estabelecido. A terceira previa 10% do crédito, em parcela única, em até 15 anos, com juros de 2% ao ano.

