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Cristina Brum

Artigo de Opinião

É advogada, especialista em direito empresarial e societário e sócia do BKM Advogados
Cristina Brum

Crise da Apex: o que o caso ensina sobre risco, informação e responsabilidade

Diante do cenário atual, talvez a principal recomendação não seja agir a qualquer custo, mas agir com informação
Cristina Brum
É advogada, especialista em direito empresarial e societário e sócia do BKM Advogados

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 13:50

Publicado em 

13 ago 2026 às 13:50

A crise envolvendo o grupo Apex Partners coloca investidores, empresários e credores diante de uma realidade que costuma ser percebida apenas quando o problema já está instalado: investimentos aparentemente semelhantes podem carregar estruturas jurídicas, garantias e riscos muito diferentes.


Em 7 de agosto de 2026, a Justiça do Espírito Santo concedeu ao grupo Apex Partners tutela cautelar que suspende, por 60 dias, execuções, protestos e cobranças contra empresas do conglomerado. A decisão também estabeleceu prazo de 30 dias para a apresentação de eventual pedido de recuperação judicial.


No processo, a própria companhia informou um passivo preliminar de aproximadamente R$ 985,6 milhões e comunicou a contratação de auditoria externa para apurar a real dimensão da situação. São números e medidas que, naturalmente, despertam preocupação e fazem surgir uma pergunta entre aqueles que possuem recursos relacionados ao grupo: o que fazer agora?

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Antes de qualquer resposta, porém, é preciso fazer uma pergunta anterior: qual é exatamente a posição jurídica de cada investidor ou credor?


Esse ponto merece atenção porque não existe necessariamente um único “investimento Apex”. O ecossistema envolve diferentes empresas, fundos, emissões, securitizações, sociedades de propósito específico e outras operações. Por isso, duas pessoas que se identificam simplesmente como “investidores da Apex” podem estar em situações jurídicas completamente distintas.


A diferença pode estar no contrato firmado, na empresa que efetivamente assumiu a obrigação de pagamento, nas garantias oferecidas, na existência de patrimônio separado ou nos direitos vinculados especificamente àquela operação.


Essa análise é especialmente importante em um momento de incerteza. A ansiedade diante da possibilidade de perdas pode levar a decisões precipitadas, mas rapidez e estratégia não são sinônimos.


Buscar imediatamente uma medida judicial, por exemplo, não significa necessariamente estar adotando a melhor providência. Dependendo da estrutura da operação e da posição ocupada pelo credor, uma iniciativa inadequada pode não produzir o resultado esperado e ainda gerar custos processuais e outros riscos.


Da mesma forma, simplesmente aguardar os acontecimentos pode não ser a alternativa mais prudente.


O momento exige organização. Contratos, comprovantes de aportes, extratos, materiais comerciais, mensagens, e-mails, documentos relacionados a garantias e comunicados recebidos devem ser preservados. Esses documentos podem ser fundamentais para reconstruir a operação e compreender quais obrigações foram assumidas, por quem e sob quais condições.


Também será necessário acompanhar de perto os próximos passos do processo, especialmente diante da possibilidade de recuperação judicial e dos prazos que eventualmente serão estabelecidos para credores e investidores.

Sede da Apex Empresarial
Sede da Apex Empresarial Ricardo Medeiros

Mais do que um caso isolado, a crise da Apex recoloca em debate uma questão importante para o mercado, conhecer o produto financeiro adquirido não é menos importante do que conhecer o retorno que ele promete oferecer.


Rentabilidade, segurança e liquidez não são conceitos equivalentes. Tampouco basta saber o nome de uma instituição ou grupo empresarial para compreender a natureza jurídica de uma operação.


Em momentos de normalidade, estruturas complexas podem parecer apenas detalhes técnicos. Quando surge uma crise, esses detalhes passam a determinar quem é credor, contra quem se pode cobrar, quais garantias existem, quais ativos estão vinculados à operação e quais caminhos podem ser juridicamente possíveis.


Por isso, diante do cenário atual, talvez a principal recomendação não seja agir a qualquer custo, mas agir com informação.


Cada investidor precisa compreender a operação que contratou, identificar sua posição jurídica e, a partir daí, avaliar as alternativas existentes. Não há uma resposta única para todos os envolvidos.


Em situações complexas como a que se apresenta agora, o caminho mais seguro continua sendo simples no conceito, primeiro o diagnóstico, depois a estratégia.


A crise da Apex ainda terá novos capítulos. E, enquanto eles não chegam, informação, documentação e análise técnica serão instrumentos essenciais para que decisões sejam tomadas com menos emoção e mais responsabilidade.

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