A crise da Apex Partners e os limites da responsabilidade penal

A recente crise envolvendo a Apex Partners ganhou dimensão inédita no mercado capixaba. Após a identificação de “inconsistências financeiras”, a companhia afastou seu presidente e o diretor financeiro e informou ao Judiciário um passivo preliminar de aproximadamente R$ 985,6 milhões. O episódio naturalmente desperta dúvidas sobre possíveis consequências penais.

É justamente em momentos de grande repercussão pública, porém, que o Direito Penal exige maior cautela. Inconsistências contábeis, endividamento elevado ou mesmo a necessidade de recuperação judicial não constituem, por si sós, crimes.

A responsabilidade penal pressupõe a demonstração de uma conduta individual e o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Conforme explicamos em nossa obra Processo Penal Empresarial, inexiste responsabilidade criminal automática de administradores simplesmente em razão do cargo ocupado, da posição hierárquica ou do insucesso empresarial.



