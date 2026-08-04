Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES

O governador do Espírito Santo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), oficializou, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (4), que o vereador de Vitória Camillo Neves (PP) concorrerá ao cargo de vice-governador ao seu lado nas eleições de outubro.
A escolha, conforme o governador em vídeo, aconteceu depois de “muita conversa”. “Diálogo é fundamental para quem quer fazer uma construção coletiva para fortalecer o nosso Espírito Santo”, afirmou Ricardo.
Tanto a legenda do chefe do Executivo quanto a do parlamentar, que é federada com o União Brasil, realizarão convenção partidária nesta quarta-feira (5) — fim do prazo para os encontros —, quando deverão homologar a chapa majoritária.
O vereador, que disse estar pronto para a missão, foi anunciado como um atleta, formado em Educação Física, vereador da Capital e, por fim, líder de um projeto social na Ilha de Santa Maria.
Na mesma publicação, o governador também anunciou que a auditora em finanças públicas Juliani Nunes e o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), coordenarão o seu programa de governo.
O vereador foi escolhido para ocupar o espaço na disputa pela federação União Progressista, como mostrou a Coluna Letícia Gonçalves. Com a maior bancada do Congresso Nacional, o grupo confere ao governador mais tempo de propaganda eleitoral na televisão, recursos financeiros e chapas completas para a Assembleia Legislativa estadual (Ales) e a Câmara dos Deputados.
Segundo a Coluna Vitor Vogas, havia nos bastidores uma pressão sobre a vaga na chapa de Ricardo, principalmente depois que um grupo de aliados ao governo, incluindo prefeitos como Euclério Sampaio (MDB) e Enivaldo dos Anjos (PSB), defendeu o nome de Sergio Vidigal (PDT) para ocupar o espaço.
A federação, no entanto, teria colocado o cargo de vice como condição para se manter no palanque do governador e não migrar para outro, como, por exemplo, o do principal adversário de Ricardo, o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Neste cenário, despontou e foi indicado o nome de Camillo Neves, que tem 34 anos e pode equilibrar a chapa majoritária em termos de idade e também localização geográfica, visto que ele é natural de Vitória, enquanto Ricardo é de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba.
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