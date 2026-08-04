AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES

Camillo Neves foi indicado pela federação União Progressista; partidos realizam convenção nesta quarta-feira (5)

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 09:13

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

04 ago 2026 às 09:13
Ricardo Ferraço anuncia Camillo Neves como vice na chapa para o governo do ES
Ricardo Ferraço anuncia Camillo Neves como vice na chapa para o governo do ES Cid Costa

O governador do Espírito Santo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), oficializou, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (4), que o vereador de Vitória Camillo Neves (PP) concorrerá ao cargo de vice-governador ao seu lado nas eleições de outubro.


A escolha, conforme o governador em vídeo, aconteceu depois de “muita conversa”. “Diálogo é fundamental para quem quer fazer uma construção coletiva para fortalecer o nosso Espírito Santo”, afirmou Ricardo.

Tanto a legenda do chefe do Executivo quanto a do parlamentar, que é federada com o União Brasil, realizarão convenção partidária nesta quarta-feira (5) — fim do prazo para os encontros —, quando deverão homologar a chapa majoritária.


O vereador, que disse estar pronto para a missão, foi anunciado como um atleta, formado em Educação Física, vereador da Capital e, por fim, líder de um projeto social na Ilha de Santa Maria. 


Na mesma publicação, o governador também anunciou que a auditora em finanças públicas Juliani Nunes e o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), coordenarão o seu programa de governo.

Camillo Neves escolhido pela federação

O vereador foi escolhido para ocupar o espaço na disputa pela federação União Progressista, como mostrou a Coluna Letícia Gonçalves. Com a maior bancada do Congresso Nacional, o grupo confere ao governador mais tempo de propaganda eleitoral na televisão, recursos financeiros e chapas completas para a Assembleia Legislativa estadual (Ales) e a Câmara dos Deputados.


Segundo a Coluna Vitor Vogas, havia nos bastidores uma pressão sobre a vaga na chapa de Ricardo, principalmente depois que um grupo de aliados ao governo, incluindo prefeitos como Euclério Sampaio (MDB) e Enivaldo dos Anjos (PSB), defendeu o nome de Sergio Vidigal (PDT) para ocupar o espaço. 


A federação, no entanto, teria colocado o cargo de vice como condição para se manter no palanque do governador e não migrar para outro, como, por exemplo, o do principal adversário de Ricardo, o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).


Neste cenário, despontou e foi indicado o nome de Camillo Neves, que tem 34 anos e pode equilibrar a chapa majoritária em termos de idade e também localização geográfica, visto que ele é natural de Vitória, enquanto Ricardo é de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba.

Leia mais

Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES

Meneguelli luta contra nova queda e põe tudo nas mãos de Renzo: “Não vai ter traição”

O que o Espírito Santo precisa ouvir nestas eleições

Agir oficializa 31 candidatos a deputado estadual e declara apoio a Ricardo e Casagrande

Quem é Camillo Neves, favorito para vice de Ricardo Ferraço

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 ricardo ferraço Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rapper L7NNON
BK, L7NNON e Alee são confirmados em festival de rap no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Festival Capixaba de Inverno terá shows de Dona Fran e Pele Morena
Festival gratuito de música e gastronomia agita a Serra com programação especial de Dia dos Pais
Ator Marco Furlan é preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável
Ator Marco Furlan é preso em flagrante por suspeita de estuprar criança de 5 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados