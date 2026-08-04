Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES

O governador do Espírito Santo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), oficializou, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (4), que o vereador de Vitória Camillo Neves (PP) concorrerá ao cargo de vice-governador ao seu lado nas eleições de outubro.





A escolha, conforme o governador em vídeo, aconteceu depois de “muita conversa”. “Diálogo é fundamental para quem quer fazer uma construção coletiva para fortalecer o nosso Espírito Santo”, afirmou Ricardo.



Tanto a legenda do chefe do Executivo quanto a do parlamentar, que é federada com o União Brasil, realizarão convenção partidária nesta quarta-feira (5) — fim do prazo para os encontros —, quando deverão homologar a chapa majoritária.





O vereador, que disse estar pronto para a missão, foi anunciado como um atleta, formado em Educação Física, vereador da Capital e, por fim, líder de um projeto social na Ilha de Santa Maria.





Na mesma publicação, o governador também anunciou que a auditora em finanças públicas Juliani Nunes e o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), coordenarão o seu programa de governo.