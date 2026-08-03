A saia justa de Lorenzo Pazolini na convenção do PL

O senador Magno Malta, presidente estadual do PL, contou, durante a convenção estadual do partido, no último sábado (1º) , que foi aconselhado a não falar sobre um certo assunto. Mas falou mesmo assim.





Perto dele, sentado à mesa com outros convidados, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ouviu tudo. Magno chamou as vacinas contra Covid-19 de "desgraça" e propagou desinformação ao afirmar que quem se vacinou "tem que tomar remédio todo dia para afinar o sangue".





Por mais de uma vez, o senador atacou a ciência e as políticas públicas adotadas durante a pandemia, em 2021, quando Pazolini era prefeito da Capital.



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O republicano também ouviu Magno Malta sustentar que é impossível separar política e religião e, assim, defender quase um Estado teocrático.





Pazolini não o contradisse, mas pareceu pouco à vontade.





O PL apoia o ex-prefeito como pré-candidato a governador do Espírito Santo e, pragmaticamente falando, é um parceiro importante.





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Mas o efeito da aliança vai além disso. Tem um preço.



