Quaest: Magno Malta é o mais rejeitado na corrida pelo governo do ES

A nova pesquisa eleitoral realizada pela Quaest sobre o cenário eleitoral do Espírito Santo revela que 55% dos capixabas não votariam de jeito nenhum no senador Magno Malta (PL) para o comando do governo do Estado. O levantamento divulgado nesta quinta-feira (16) — o segundo realizado a pedido de A Gazeta para o pleito de outubro —, mostra que o nome do parlamentar é o mais rejeitado na disputa pelo Executivo estadual.





Por outro lado, no mesmo recorte, o parlamentar é apontado como possível escolha para o cargo por 30% dos entrevistados. Já 15% dizem não conhecer Magno.





Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 30 de abril, a rejeição ao parlamentar cresceu 9 pontos percentuais. Naquele momento, ele era rejeitado por 46% dos entrevistados, enquanto 34% consideravam escolhê-lo e 20% não o conheciam.





O segundo mais rejeitado para assumir o posto, conforme o levantamento, é Paulo Hartung (PSD): 35% das pessoas consultadas dizem que não têm o ex-governador como opção de voto, uma oscilação de um ponto percentual para baixo em relação ao estudo anterior. Em contrapartida, 49% dos entrevistados poderiam escolhê-lo em outubro e 16% afirmam não conhecê-lo.





Em abril, a rejeição ao nome de Hartung era de 36% entre os entrevistados; 43% diziam que poderiam votar no ex-chefe do Executivo estadual e 21% não o conheciam.





Empatado com o ex-governador dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais da pesquisa, aparece o pré-candidato ao cargo pelo PT, Helder Salomão. A pesquisa aponta que 34% dos entrevistados não escolheriam o deputado federal para assumir o Executivo estadual nas eleições de outubro.





Enquanto isso, 15% dizem que poderiam votar em Helder para assumir o governo capixaba, enquanto 51% afirmam não conhecê-lo.





Considerando a pesquisa anterior, o parlamentar apenas oscilou dentro da margem de erro. Antes, 33% não votariam nele; 13% o consideravam como opção de voto e 54% não o conheciam.





Candidato a sucessor de Renato Casagrande (PSB), o governador Ricardo Ferraço (MDB) manteve o mesmo índice de rejeição do levantamento de abril: 31%. Agora, no entanto, 45% dizem que têm o nome do pré-candidato como opção de voto (antes eram 37%) e 24% afirmam que não o conhecem (em abril, ele era desconhecido por 32% dos entrevistados).





O menor índice de rejeição no levantamento é, novamente, o do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos): 21% dos entrevistados não votariam nele para assumir o comando do Executivo estadual. Já 34% afirmam ter o ex-prefeito como possível opção de voto e outros 45% afirmam não conhecê-lo.





Em abril, Pazolini era rejeitado por 23% do eleitorado entrevistado, opção de voto para 33% e desconhecido por 44%.