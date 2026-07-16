Quaest: Rose tem 42%, Manato 38%, Hartung e Contarato 35% de rejeição da disputa pelo Senado no ES

Quatro nomes cotados para uma vaga no Senado Federal pelo Espírito Santo têm a maior rejeição do eleitor capixaba na pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (16). O segundo levantamento contratado por A Gazeta para as Eleições 2026 voltou a avaliar potencial de voto, conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais preterido.
Rose de Freitas (MDB) segue numericamente a mais rejeitada: nesta rodada, 42% dos eleitores capixabas dizem que não votariam nela de jeito nenhum — uma oscilação de um ponto percentual para cima em relação ao levantamento anterior, divulgado em 30 de abril, quando obteve 41%.
Em segundo lugar, aparece Carlos Manato (Republicanos), com 38% (antes eram 39%). Rose e Manato estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Ainda considerando a margem de erro, Manato empata com outros dois nomes mais rejeitados pelo eleitor capixaba: o do senador Fabiano Contarato (PT) e do ex-governador Paulo Hartung (PSD), ambos com 35%. O petista antes havia marcado 38%, e Hartung, 36%.
Na sequência aparecem o senador Marcos do Val (Avante), com 30% (antes eram 27%), e Maguinha Malta (PL), com 28% (que tinha 24% na rodada anterior), também em empate técnico.
Mais abaixo no índice de rejeição, surgem os nomes do ex-governador Renato Casagrande (PDB), com 24% (29% em 30 de abril); do deputado estadual Sergio Meneguelli, com 23% (antes com 26%); do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 21%; e do deputado federal Evair de Melo (Republicanos), com 19%. Os quatro estão empatados dentro da margem de erro. Pazolini e Evair não foram testados no recorte de potencial de voto e rejeição na pesquisa de abril para o Senado.
Os candidatos com menor rejeição entre os eleitores ouvidos na pesquisa sobre o cenário eleitoral de 2026 são o deputado estadual Wellington Callegari (DC), com 11% (antes com 10%), Leonardo Monjardim (Novo) e Carlos Fabian de Carvalho (PSOL), ambos com 10%. O vereador de Vitória marcou 8% em abril. Esta é a primeira pesquisa em que o nome do psolista é testado.
Apesar do baixo índice de rejeição, eles apresentam os maiores percentuais entre os nomes desconhecidos dos eleitores. Segundo a pesquisa, 87% dos entrevistados não conhecem Callegari e Monjardim, enquanto 88% dizem desconhecer o candidato do PSOL.
Este é o segundo levantamento do instituto encomendado por A Gazeta em 2026 com nomes cotados para a disputa pelo Senado. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho. A primeira sodagem eleitoral foi feita em abril.
Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao Senado. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.
A definições dos nomes que vão estar nas urnas ocorre durante as convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.
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