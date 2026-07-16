Quaest: Rose tem 42%, Manato 38%, Hartung e Contarato 35% de rejeição da disputa pelo Senado no ES

Quatro nomes cotados para uma vaga no Senado Federal pelo Espírito Santo têm a maior rejeição do eleitor capixaba na pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (16). O segundo levantamento contratado por A Gazeta para as Eleições 2026 voltou a avaliar potencial de voto, conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais preterido.





Rose de Freitas (MDB) segue numericamente a mais rejeitada: nesta rodada, 42% dos eleitores capixabas dizem que não votariam nela de jeito nenhum — uma oscilação de um ponto percentual para cima em relação ao levantamento anterior, divulgado em 30 de abril, quando obteve 41%.





Em segundo lugar, aparece Carlos Manato (Republicanos), com 38% (antes eram 39%). Rose e Manato estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





Ainda considerando a margem de erro, Manato empata com outros dois nomes mais rejeitados pelo eleitor capixaba: o do senador Fabiano Contarato (PT) e do ex-governador Paulo Hartung (PSD), ambos com 35%. O petista antes havia marcado 38%, e Hartung, 36%.