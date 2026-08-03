AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Entenda

Como a morte de traficante em Santa Teresa gerou ataques a ônibus na Serra

Joelson Nascimento de Jesus tinha mandado de prisão por participação no atentado que deixou um policial militar baleado na cabeça e, segundo a corporação, sua morte motivou a retaliação

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 10:22

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 ago 2026 às 10:22

Os ataques a ônibus registrados na Serra no domingo (2) foram uma retaliação à morte de um traficante em Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, durante uma ação policial no sábado (1º). Conhecido como Gugu, Joelson Nascimento de Jesus era apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Cidade Pomar e um dos indiciados por atirar na cabeça de um policial militar em 2024


Segundo a Polícia Militar, Joelson tinha dois mandados de prisão em aberto: um por participação no atentado contra o soldado Saimen Rodrigues, baleado na cabeça durante uma abordagem a um veículo em Cidade Pomar, em 1º de maio de 2024, e outro por tráfico de drogas. 


Por estar foragido da Justiça, o suspeito vinha sendo procurado. No sábado (1º), equipes do serviço de inteligência da PM receberam a informação de que ele estava escondido na localidade de Aparecidinha, na zona rural de Santa Teresa. 


“Fizemos um cerco na residência e ele, ao olhar pela janela, viu e disparou contra nossos policiais, que revidaram, ocasionando a morte dele”, afirmou o major Schenerocke, em entrevista ao repórter André Afonso, da TV Gazeta

Joelson Nascimento de Jesus, conhecido como Gugu, morreu durante uma ação da polícia
Joelson Nascimento de Jesus, conhecido como Gugu, morreu em Santa Teresa Crédito: Reprodução

No imóvel também estavam uma mulher e uma criança de 4 anos. Nenhuma delas ficou ferida. 


Em retaliação, segundo a Polícia Militar, um grupo apedrejou um ônibus do Sistema Transcol em Cidade Pomar e tentou incendiar outro coletivo (vídeo acima). Além disso, uma via do bairro foi bloqueada com fogo. Ninguém ficou ferido.


A circulação dos ônibus foi afetada temporariamente. Na manhã desta segunda-feira (3), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ESinformou que a operação está sendo normalizada. O policiamento na região foi reforçado.

Veja Também 

Ônibus é apedrejado durante ataque no bairro Cidade Pomar, na Serra

Grupo apedreja ônibus e tenta incendiar outro após morte na Serra

Imagem de destaque

Soldado da PM é baleado na cabeça durante abordagem a carro na Serra

Imagem de destaque

Cinco homens são indiciados por tiro que quase matou soldado Saimen na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Sistema Transcol Transcol Tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Urna eletrônica: confira locais de votação
O caminho do voto: como funciona urna eletrônica
Imagem de destaque
Como crise migratória da Espanha gerou tempestade política — e foi alimentada pelas redes sociais
Imagem de destaque
Idoso é espancado por grupo em Boa Esperança e um suspeito é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados