Como a morte de traficante em Santa Teresa gerou ataques a ônibus na Serra

Os ataques a ônibus registrados na Serra no domingo (2) foram uma retaliação à morte de um traficante em Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, durante uma ação policial no sábado (1º). Conhecido como Gugu, Joelson Nascimento de Jesus era apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Cidade Pomar e um dos indiciados por atirar na cabeça de um policial militar em 2024.





Segundo a Polícia Militar, Joelson tinha dois mandados de prisão em aberto: um por participação no atentado contra o soldado Saimen Rodrigues, baleado na cabeça durante uma abordagem a um veículo em Cidade Pomar, em 1º de maio de 2024, e outro por tráfico de drogas.





Por estar foragido da Justiça, o suspeito vinha sendo procurado. No sábado (1º), equipes do serviço de inteligência da PM receberam a informação de que ele estava escondido na localidade de Aparecidinha, na zona rural de Santa Teresa.





“Fizemos um cerco na residência e ele, ao olhar pela janela, viu e disparou contra nossos policiais, que revidaram, ocasionando a morte dele”, afirmou o major Schenerocke, em entrevista ao repórter André Afonso, da TV Gazeta.