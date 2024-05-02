Soldado da PM é baleado na cabeça durante abordagem a carro na Serra

Saimen Rodrigues baleado na cabeça em Cidade Pomar, Serra Crédito: Reprodução redes sociais

Um soldado da Polícia Militar , identificado como Saimen Rodrigues, foi baleado na cabeça durante uma abordagem a um veículo, na noite desta quarta-feira (1º), em Cidade Pomar, na Serra. Familiares informaram na tarde desta quinta (02) que o quadro dele é estável.

Outro soldado envolvido na ocorrência e que estava ao lado do policial baleado relatou que eles patrulhavam a Avenida Laranjeiras quando visualizaram um veículo que mudou de direção e começou a fazer manobras perigosas após o condutor avistar a viatura.

O soldado relatou ainda que ele e o parceiro deram voz de parada aos ocupantes do veículo, mas o condutor teria desobedecido e acelerado. Os policiais, então, pediram reforço de mais viaturas e o carro em que estavam os suspeitos acabou colidindo na altura da Rua Jabuticaba, ainda em Cidade Pomar.

Ainda segundo o soldado, após a colisão, os policiais perceberam disparos vindo do carro onde estavam os suspeitos. Os agentes então revidaram e dois suspeitos saíram do carro com a arma em punho, mas acabaram se rendendo e se jogaram no chão. O outro soldado foi em direção ao veículo para verificar se ainda havia alguém lá dentro e foi atingido por um disparo na cabeça.

A suspeita é de que haveria uma terceira pessoa dentro do carro. Enquanto o soldado baleado era socorrido pelo colega, os suspeitos que haviam se rendido aproveitaram para fugir.

Estado de saúde

O soldado baleado foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Na tarde desta quinta, em uma publicação nas redes sociais, a esposa do PM informou que o quadro dele é estável.

"Fizeram uma tomografia hoje (02) de manhã e identificaram que não vão precisar fazer outra cirurgia. Ele segue sedado, entubado, com sonda, em um quadro estável. Segue assim por 72 horas, sendo monitorado, para só então decidirem começar a desligar os aparelhos e acordar ele", escreveu Débora Barth.

Comandante da PM fala sobre caso de PM baleado na Serra

Bairro será ocupado pela PM

Nas redes sociais, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que o bairro onde o soldado foi baleado será ocupado permanentemente até a identificação e prisão dos autores desse crime. "Não toleraremos nenhum tipo de agressão injusta contra policiais militares ou quaisquer outros agentes das forças de segurança, que é uma agressão ao próprio Estado", declarou.