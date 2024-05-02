Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Soldado da PM é baleado na cabeça durante abordagem a carro na Serra

Ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (1°), após os policiais abordarem um veículo no bairro Cidade Pomar

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 07:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 mai 2024 às 07:47
Saimen Rodrigues baleado na cabeça em cidade Pomar, Serra
Saimen Rodrigues baleado na cabeça em Cidade Pomar, Serra Crédito: Reprodução redes sociais
Um soldado da Polícia Militar, identificado como Saimen Rodrigues, foi baleado na cabeça durante uma abordagem a um veículo, na noite desta quarta-feira (1º), em Cidade Pomar, na Serra. Familiares informaram na tarde desta quinta (02) que o quadro dele é estável.
Outro soldado envolvido na ocorrência e que estava ao lado do policial baleado relatou que eles patrulhavam a Avenida Laranjeiras quando visualizaram um veículo que mudou de direção e começou a fazer manobras perigosas após o condutor avistar a viatura. 
O soldado relatou ainda que ele e o parceiro deram voz de parada aos ocupantes do veículo, mas o condutor teria desobedecido e acelerado. Os policiais, então, pediram reforço de mais viaturas e o carro em que estavam os suspeitos acabou colidindo na altura da Rua Jabuticaba, ainda em Cidade Pomar. 
Ainda segundo o soldado, após a colisão, os policiais perceberam disparos vindo do carro onde estavam os suspeitos. Os agentes então revidaram e dois suspeitos saíram do carro com a arma em punho, mas acabaram se rendendo e se jogaram no chão. O outro soldado foi em direção ao veículo para verificar se ainda havia alguém lá dentro e foi atingido por um disparo na cabeça.
A suspeita é de que haveria uma terceira pessoa dentro do carro. Enquanto o soldado baleado era socorrido pelo colega, os suspeitos que haviam se rendido aproveitaram para fugir. 

Estado de saúde

O soldado baleado foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Na tarde desta quinta, em uma publicação nas redes sociais, a esposa do PM informou que o quadro dele é estável.
"Fizeram uma tomografia hoje (02) de manhã e identificaram que não vão precisar fazer outra cirurgia. Ele segue sedado, entubado, com sonda, em um quadro estável. Segue assim por 72 horas, sendo monitorado, para só então decidirem começar a desligar os aparelhos e acordar ele", escreveu Débora Barth.

Comandante da PM fala sobre caso de PM baleado na Serra

Bairro será ocupado pela PM

Nas redes sociais, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que o bairro onde o soldado foi baleado será ocupado permanentemente até a identificação e prisão dos autores desse crime. "Não toleraremos nenhum tipo de agressão injusta contra policiais militares ou quaisquer outros agentes das forças de segurança, que é uma agressão ao próprio Estado", declarou.
"Esse é um fato lamentável ocorrido em pleno feriado do trabalhador, enquanto nossos bravos guerreiros cumpriam seu dever de servir e proteger a sociedade", manifestou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados