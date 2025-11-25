Home
Cinco homens são indiciados por tiro que quase matou soldado Saimen na Serra

Policial militar foi baleado na cabeça durante abordagem em 2024; dois suspeitos foram presos e três seguem foragidos

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:50

Joelson Nascimento de Jesus, David dos Santos, Pablo Correia Valadares, Rodrigo Ramos de Amaral, Marcos Vinicius Ramos de Amaral
Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Cinco homens foram indiciados pela tentativa de homicídio dos policiais militares Saimen Oliveira Rodrigues e Marcos Vinicius Trindade Santana, ocorrida no bairro Cidade Pomar, na Serra, em maio de 2024. Dois dos suspeitos estão presos e três seguem foragidos. São eles:

  • Joelson Nascimento de Jesus, 30 anos - foragido
  • David dos Santos, 27 anos - preso
  • Pablo Correia Valadares, 30 anos - preso
  • Rodrigo Ramos de Amaral, de 39 anos - foragido

Os policiais realizavam patrulhamento na Avenida Laranjeiras quando viram um carro em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o motorista realizou uma manobra brusca e acelerou. Os agentes deram ordem de parada, que foi desobedecida. Os ocupantes do carro ainda dispararam contra a equipe. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o veículo dos suspeitos sendo perseguido pela viatura e é possível ouvir tiros durante a ação (veja abaixo).

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) concluiu o inquérito policial que apurou a tentativa de homicídio sofrida no dia 1º de maio de 2024 pelos policiais militares Saimen Oliveira Rodrigues e Marcos Vinicius Trindade Santana

Na Rua Jabuticaba, após colisão do veículo dos criminosos, os homens se renderam. Segundo o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Pedro Henrique, quando o soldado Saimen, seguindo procedimento padrão, se aproximou para verificar se havia mais alguém no carro, foi surpreendido por um criminoso escondido e baleado na cabeça.

“É importante ressaltar que não houve nenhum erro por parte dos militares. Foi uma conduta totalmente amparada pela doutrina policial. Então o soldado Saimen se aproxima do veículo para fazer o que a gente chama de varredura, para ver se havia mais alguém dentro do veículo. Ele foi covardemente alvejado na cabeça”, explicou o delegado.

Mesmo ferido, o policial cambaleia até um muro, onde se apoia, e consegue ver quando Pablo e Joelson saem do carro armados.

O policial Marcos Vinicius tenta socorrer o colega ferido e perde contato visual com os suspeitos, que conseguem fugir. No entanto, um deles, David dos Santos, havia sido baleado e acabou preso após dar entrada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.

No dia seguinte ao crime, Rodrigo — motorista do carro — se apresentou em uma delegacia acompanhado de um advogado, mas, como não havia mandado de prisão, foi ouvido e liberado.

Para tentar despistar a polícia, a esposa de Rodrigo chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que o veículo havia sido roubado. Ela vai responder por falsa comunicação de crime.

Carro dos suspeitos colidiu com muro por Divulgação | Polícia Civil
Carro dos suspeitos colidiu com muro por Divulgação | Polícia Civil
Pablo Correia Valadares (preso) por Divulgação | Polícia Civil
Joelson Nascimento de Jesus, vulgo Gugu (foragido) por Divulgação | Polícia Civil
David dos Santos (preso) por Divulgação | Polícia Civil
Marcos Vinicius Ramos de Amaral (foragido) por Divulgação | Polícia Civil
Rodrigo Ramos Amaral (foragido) por Divulgação | Polícia Civil
Carro dos suspeitos colidiu com muro por Divulgação | Polícia Civil

Saimen ficou 14 dias em coma e mais de dois meses internado. Sua recuperação foi considerada surpreendente pela equipe médica. Até então, a Polícia Civil tinha a confirmação da participação de três suspeitos. Porém, com a melhora do soldado e seu depoimento, surgiram informações cruciais que permitiram identificar os outros envolvidos.

Foi uma recuperação lenta, uma investigação complexa. Estávamos esperando a sua inteira recuperação para que o seu depoimento fosse considerado válido. Há laudos que comprovam que o Saimon tem total capacidade de discernimento da realidade, ele não perdeu memória

Pedro Henrique

Delegado

A autoria direta do disparo que atingiu o policial ainda não foi determinada. A polícia apurou que dois suspeitos estavam no interior do carro no momento do tiro: Pablo e Joelson.

Pablo foi preso em setembro do ano passado, escondido em um condomínio em Jardim Limoeiro, na Serra.

Os cinco indiciados vão responder por dupla tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

