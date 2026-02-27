Idoso pede ajuda em cartório e casal é levado para delegacia em Cachoeiro

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:38
Um casal foi detido suspeito de extorquir dinheiro de um idoso de 86 anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o homem pediu ajuda para os servidores de um cartório após ser ameaçado a passar a posse dos bens para a mulher — que seria cuidadora dele — por meio de um testamento.
A tabeliã Silvana Regina Soligo contou para a TV Gazeta que o idoso havia procurado o local dias antes para fazer um testamento. Ele foi orientado a agendar o atendimento, que marcado para esta sexta-feira às 11h. Ele compareceu acompanhado de uma mulher, mas sem testemunhas, aparentando nervosismo e pedindo para falar com a "autoridade máxima". A tabeliã o chamou para a sala dela, sob o pretexto de tomar um café, e ele então pediu ajuda. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.
A vítima conheceu a suspeita em um lar de idosos municipal, onde ela trabalhava. Com o tempo, a mulher o convenceu a se mudar para a casa dela, e ele aceitou. Depois disso, ela e o marido passaram a usar as contas bancárias do idoso, realizando saques e compras em seu nome, além de levarem objetos pessoais dele para a residência. No local, a polícia encontrou cartões bancários e dinheiro em espécie, que podem ter sido retirados recentemente da conta da vítima.
A vítima e os suspeitos, uma mulher de 45 anos e um homem de 53 anos, foram levados para a delegacia para serem ouvidos. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que aguardava a entrega da ocorrência pela Polícia Militar para mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado.
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informou que não há mais detalhes já que o caso não ocorreu no ambiente de trabalho da servidora. Além disso, o idoso teria saído do acolhimento municipal por solicitação própria, procedimento que foi formalizado.
*Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta
