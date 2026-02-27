Mulher que matou cão a machadadas é presa em Venda Nova do Imigrante
Uma mulher investigada por matar um cachorro a machadadas foi presa na tarde da última terça-feira (24) na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, que atuou em conjunto com a CPI de Maus-Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o crime ocorreu na zona rural de Afonso Cláudio, mas Eunice de Souza Ferreira, de 53 anos, foi encontrada na casa da irmã dela em Venda Nova do Imigrante. A Justiça já havia decretado a prisão preventiva da suspeita.
"Localizamos o corpo do cão e, nas proximidades, encontramos também uma ossada que será analisada, diante de informações sobre possíveis outras mortes de animais no local", explicou o delegado Guilherme Eberhard. Ela foi levada para a delegacia e encaminhada ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Eunice. O espaço segue aberto.