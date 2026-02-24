Justiça decreta prisão de mulher que matou cão a machadadas em Afonso Cláudio

A Justiça decretou a prisão preventiva de Eunice de Souza Ferreira, investigada por matar um cão com golpes de machado na zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, no último dia 14. O crime foi registrado em um vídeo que circulou amplamente nas redes sociais, mas que não será divulgado devido às cenas de violência. Durante as investigações, um segundo cachorro foi encontrado morto no local do crime, o que levanta a suspeita de outro caso de maus-tratos.