CPI dos Maus-Tratos e delegacia investigam assassinato brutal de cachorro no ES

Mulher aparece em vídeo golpeando um cachorro com um machado, sendo que o animal não resistiu; caso ocorreu na semana passada, mas repercutiu nos últimos dias

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 15:47

A Delegacia de Afonso Cláudio já está ciente da morte brutal do cão ocorrido na cidade Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher que aparece em um vídeo desferindo golpes de machado em um cachorro é investigada pela CPI dos Maus-Tratos e pela Polícia Civil por conta da morte do animal, ocorrida em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. Apesar do caso ter acontecido no dia 14 de fevereiro, as imagens do crime brutal circularam nas redes sociais nos últimos dias e chamaram atenção pela crueldade – os vídeos não serão postados na reportagem devido às cenas de violência.

O delegado Leandro Piquet se manifestou em uma rede social e cita que o delegado da região está ciente da situação e empenhado no caso. Ele ainda reforça que medidas judiciais já estão em andamento e cita o trabalho em conjunto para que a justiça seja feita.

"O caso aconteceu domingo passado (14/07), o que impede a prisão em flagrante, mas todas as medidas judiciais possíveis, inclusive com pedido de mandado de prisão, já estão no radar do delegado e com certeza nós iremos realizar a justiça com quem fez essa atrocidade. Esse é um trabalho em conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil, ONG’S e protetores em prol da causa animal", disse o delegado.

A presidente da CPI dos Maus-Tratos, a deputada estadual Janete de Sá, também publicou um vídeo em que se manifesta sobre a gravação. Ela cita a crueldade deste crime e pede para que todos colaborem para que a autora seja identificada e punida pelas autoridades competentes.

"A CPI dos Maus-Tratos recebeu um vídeo impactante em que uma mulher mata com requintes de crueldade, a machadada, um cachorro. Possivelmente isso aconteceu no município de Afonso Cláudio. Eu peço a todos vocês que estão me assistindo que, caso saibam quem é a autora deste crime covarde e cruel, que informem imediatamente para que a gente possa estar tomando as medidas cabíveis para poder estar identificando e punindo esta covarde, que comete esse crime cruel contra um animal indefeso”, destacou a presidente da Comissão.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que não tem a possibilidade de atualizar investigações em andamento nos finais de semana, pois, para realizar a consulta, dependemos do expediente administrativo das Delegacias Especializadas e Distritais, que operam de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações das Delegacias atendidas pela Central de Teleflagrante.

