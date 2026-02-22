Tragédia em família

Aposentada morre após moto sair da pista e bater em cerca em Cachoeiro de Itapemirim

Maria das Graças Cousaquiviti da Silva, de 75 anos, estava na garupa da motocicleta pilotada pelo filho dela; os dois voltavam da casa de parentes quando houve o acidente neste domingo (22)

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 16:30

Maria das Graças Cousaquiviti da Silva, de 75 anos, morreu no acidente com a moto pilotada pelo próprio filho Crédito: Matheus Passos

Uma mulher identificada como Maria das Graças Cousaquiviti da Silva, de 75 anos, morreu no começo da tarde deste domingo (22) após a motocicleta pilotada pelo filho sair da pista e bater na cerca às margens da ES 483, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a motocicleta seguia em direção ao distrito de Burarama e não houve mais veículos envolvidos. O filho de Maria das Graças, de 42 anos, se feriu e foi levado em estado grave para o Hospital Santa Casa, no mesmo município.

Voltavam para casa

Segundo informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, mãe e filho voltavam da casa de um parente na localidade de Jacu. Em dado momento, o condutor perdeu o controle da direção, fazendo com que a moto saísse da via e batesse em estacas de madeira de uma cerca. Com o impacto, os dois foram projetados de volta à pista.

Além disso, no ano de 2012, Maria das Graças perdeu um dos filhos também em um acidente de moto. A da Polícia Científica esteve no local e recolheu o corpo ao SML de Cachoeiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta