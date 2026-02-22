Aposentada morre após moto sair da pista e bater em cerca em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 16:30
Uma mulher identificada como Maria das Graças Cousaquiviti da Silva, de 75 anos, morreu no começo da tarde deste domingo (22) após a motocicleta pilotada pelo filho sair da pista e bater na cerca às margens da ES 483, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a motocicleta seguia em direção ao distrito de Burarama e não houve mais veículos envolvidos. O filho de Maria das Graças, de 42 anos, se feriu e foi levado em estado grave para o Hospital Santa Casa, no mesmo município.
Segundo informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, mãe e filho voltavam da casa de um parente na localidade de Jacu. Em dado momento, o condutor perdeu o controle da direção, fazendo com que a moto saísse da via e batesse em estacas de madeira de uma cerca. Com o impacto, os dois foram projetados de volta à pista.
Além disso, no ano de 2012, Maria das Graças perdeu um dos filhos também em um acidente de moto. A da Polícia Científica esteve no local e recolheu o corpo ao SML de Cachoeiro.
