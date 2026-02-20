Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente em Aracruz

Motorista de ônibus escolar morre após sofrer mal súbito e colidir com muro em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

O motorista de um ônibus escolar da Prefeitura de Fundão morreu após sofrer um infarto fulminante, perder o controle da direção e colidir contra um muro no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (20). A vítima foi identificada como Carlos Roberto Amaral Feu, de 77 anos.

Segundo a Prefeitura de Aracruz, o veículo estava concluindo o trajeto até a escola no momento do acidente. Cinco estudantes e uma monitora estavam dentro do ônibus, mas não ficaram feridos. Ainda de acordo com a administração municipal, os alunos conseguiram chegar à escola com o auxílio da monitora e passam bem.