Tarifaço global de Trump é derrubado pela Suprema Corte dos EUA: o que acontece agora?

Por 6 votos a 3, a Suprema Corte decidiu que Trump excedeu sua autoridade ao impor tarifas por meio de uma lei reservada para emergências nacionais.

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:12

As tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump em abril de 2025 a países que fazem comércio com os Estados Unidos foram derrubadas pela Suprema Corte americana nesta sexta-feira (20/2), em um duro golpe para a agenda econômica do republicano.

A decisão da corte representa um raro freio ao amplo uso da autoridade executiva pelo presidente americano, avalia Anthony Zurcher, correspondente da BBC na América do Norte.

A decisão se aplica às chamadas tarifas do "Dia da Libertação", mas não às tarifas individuais que ele impôs a países ou produtos específicos.

Trump, um defensor de longa data de tarifas, argumentava que os impostos sobre bens importados para os EUA impulsionariam a indústria manufatureira americana.

