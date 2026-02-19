Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (19). O aviso, que já está em vigor e segue válido até as 23h59, prevê acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de alagamentos é considerado baixo.