Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (19). O aviso, que já está em vigor e segue válido até as 23h59, prevê acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de alagamentos é considerado baixo.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.