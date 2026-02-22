Tragédia em Itarana

Motorista de carro morre após ser prensado por caminhão sem freio na Serra do Limoeiro

Caminhoneiro relatou que perdeu os freios na descida da serra e tentou desviar para um barranco, mas acabou atingindo o veículo que vinha no sentido contrário

Adrielle Mariana Repórter

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 12:23

O motorista de um carro, modelo Chevrolet Onix, morreu após um caminhão carregado de ovos colidir contra o veículo de passeio depois de perder os freios na ES 261, descida da Serra do Limoeiro, zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de sábado (21). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu entre os km 43 e 46. Com o impacto, o caminhão arrastou e prensou o carro contra um barranco às margens da rodovia.

O motorista do caminhão contou à Polícia Militar que, quando estava descendo a serra e percebeu que o veículo estava sem freios, começou a buzinar continuamente para sinalizar os outros motoristas. Ele tentou reduzir a velocidade pelas marchas, mas não conseguiu parar. Para evitar que o caminhão descesse desgovernado e tombasse, ele tentou direcionar o veículo para uma entrada de terra à esquerda da pista, mas acabou atingindo o Onix, que subia no sentido oposto.

De acordo com a PM, o carro ficou completamente embaixo do caminhão e, para retirá-lo de lá, foi necessário o uso de uma retroescavadeira da Prefeitura de Itarana para separar os veículos. O motorista do automóvel era um lavrador que trabalhava na região e fazia o trajeto diariamente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

O caminhoneiro não sofreu ferimentos, fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, a medida foi adotada porque o motorista permaneceu no local e prestou socorro, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Itarana.

