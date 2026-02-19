Trecho da Luciano das Neves é interditado para obras em Vila Velha
A Avenida Luciano das Neves está totalmente interditada no encontro com as avenidas Saturnino Rangel Mauro e Santa Leopoldina. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a intervenção começou nesta quinta-feira (19) e vai até o fim de semana, para continuidade das obras de pavimentação, drenagem e sinalização do Binário da Rodovia do Sol.
A Secretaria de Obras do município informou que os condutores que passam pela Luciano das Neves devem utilizar a Avenida Santa Leopoldina para seguir em direção a Itaparica. Já para quem passa pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, a prefeitura orienta que os motoristas façam um desvio pela Rua Professor Augusto Rusch.