Violência

Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada em Linhares

Emerson Carapina Terra Filho, de 18 anos, foi atingido por disparos na cabeça, peito e braços; nenhum suspeito foi preso até o momento

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 13:14

Delegacia de Linhares Crédito: Douglas Abreu

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto com 16 tiros no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (21). De acordo com a Polícia Científica, Emerson foi atingido em várias partes do corpo, como cabeça, peito, braços, tórax e coxas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou ao local de moto, estacionou e sentou em uma esquina, onde aparentava esperar por outra pessoa. Nesse momento, três indivíduos chegaram e atiraram várias vezes contra Emerson. Após o ataque, os suspeitos recolheram as cápsulas das munições e fugiram.

Testemunha de crime

Ainda segundo a PM, durante o atendimento da ocorrência, uma denúncia foi feita via Disque-Denúncia (181), informando que o crime teria sido ordenado por um homem que já se encontra preso por um homicídio cometido em frente a um shopping. A motivação seria o fato de Emerson ser testemunha no julgamento desse criminoso.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta