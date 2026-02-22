Colisão com corrimão

Cinco pessoas ficam feridas em acidente com carro no Sambão do Povo, em Vitória

Veículo colidiu com corrimão do sambódromo; entre os feridos, está uma criança de dois anos

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 12:27

Cinco pessoas ficaram feridas após colisão com corrimão Crédito: Leitor A Gazeta

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na noite de sábado (21). A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que foi acionada por testemunhas, após a colisão do veículo com um corrimão.



Duas vítimas ficaram presas às ferragens, o condutor e uma mulher, ambos de 24 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após o resgate, os dois e mais uma passageira, de 30 anos, foram socorridos pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), na Capital.

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os três foram socorridos em estado grave.

Além dos três, a PMES informou que um menino de dois anos ficou ferido e foi socorrido pelo pai ao Hospital Infantil de Vitória. Posteriormente, foi constatado que o pai também estava lesionado e foi socorrido pelo Samu ao HEUE. Um tio da criança foi acionado pelo Serviço Social para acompanhar a criança no hospital.

